埔里「嘟嘟冷熱冰」冰品多樣化 有創意又有特色

2018年07月04日 17:03 中時 楊樹煌

▲嘟嘟冷熱冰店的創意招牌冷熱冰（左）與芋泥火山冰（右）。（楊樹煌攝）

▲埔里嘟嘟冷熱冰店的海洋傳說冰。（楊樹煌攝）

▲埔里嘟嘟冷熱冰店的哈蜜瓜殼冰。（楊樹煌攝）

▲埔里嘟嘟冷熱冰店的冰淇淋水果冰。（楊樹煌攝）

▲嘟嘟冷熱冰店的芒果火山冰。（楊樹煌攝）

隨著夏天到來，街坊各式冰棒、古早味剉冰至當今各種新穎冰品，皆成人們最愛；在埔里山城，只要提起剉冰，幾乎都會異口同聲的說「嘟嘟冷熱冰」，因為不僅有創意，冰品多樣化，口味最可口又最有特色。

埔里「嘟嘟冷熱冰」從創業至今已20餘年，由創店的何老闆至現在專責營運的店長謝佳靜夫婦，對冰品經營可謂全心投入，從不假手他人，如紅豆、綠豆、大豆、薏仁、小米粥、芋頭以至湯圓等各種原物料全都自己熬煮，夏暑季節常會忙到連晚上都無法上床睡覺，為的就是要把最好的呈現給顧客。

其實剉冰（雪花冰）就是將冰塊用特殊機器或是用手工刨刀、鑿刀刨細，在上面添加不同配料，但嘟嘟冷熱冰的冰品，卻很多樣化，分成10大類，有百餘種各式不同的冰品和點心。

店長謝佳靜表示，早年嘟嘟冰店只賣傳統的三色及五色冰品加上冷熱冰，隨著市場競爭，產品也愈來愈多，並細加分類，目前共有10大類，包括剉冰．綿綿冰系列、古早味的香蕉油冰系列、雪綿冰系列、水果冰系列、新鮮果汁冰沙系列、冰淇淋系列、傳統豆花系列、湯圓甜湯系列、點心系列以及創意冰品系列。

謝店長也很自豪的表示，該店創店至今，已熱賣20餘年的冷熱冰，就是現點現煮的熱湯圓配上紅豆、芋頭、軟花生、大小湯圓、再淋上小米粥，成為外冰內熱的冷熱冰，迄今依舊暢銷熱賣。

另外就是，為因應市場競爭力，該店每年都會研發出限量創意冰品，如芋泥火山冰，試賣3個月，客人接受度非常高，也成熱賣新冰品，該創意冰品主要內容為，先將剉冰塑成火山造形，再盛滿芋頭、芋圓或任顧客搭配2種配料，再淋上滿滿的芋泥，每份只賣70元，很搶手並普受民眾喜愛，已成店重要招牌。

(中時 )