叛逆女神養成記 艾兒芬妮薄紗裹身要和青春說再見

2018年07月04日 17:06 中時 陳張眾

剛滿20歲的芬妮，雖已達到成年的標準，仍藏不住她骨子裡古靈精怪的少女氣息，穿GIAMBATSTA VALLI 2018春夏花朵蕾絲高訂禮服。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

芬妮身高近180公分，並以同樣高挑的妮可基嫚作為模範，穿GUCCI水晶鑲飾紗裙。（《Harper’s BAZAAR》國際中文版提供）

有著一頭金髮的艾兒芬妮（Elle Fanning），常給人鄰家女孩的既定印象，今年4月才剛滿20歲的她，穿上一襲由薄紗打造的VALENTINO高級訂製禮服，登上《Harper’s BAZAAR》國際中文版7月號封面，正式宣告青春已成過去式。她說：「不過20歲也不是什麼大事，18歲生日重要多了，因為終於可以選舉（美國投票年齡為18歲）；21歲生日也很重要，因為總算可以在美國喝酒。總之20歲代表著許多意義，其中之一就是又前進了一步啦。」

成年對芬妮而言，代表著許多不同的可能性，像是自己一個人去片場及一步步向導演的終極夢想邁進，她已不再是處女作《他不笨，他是我爸爸》（I Am Sam）裡，那個總嚷嚷著『我也要』的小妹妹。但骨子裡的她，卻仍然是個叨叨絮絮、不折不扣的青春少女。

雖在現實生活中，她形容自己大致上還是個樂觀正向的人，有時也難免會有生氣或失控情緒，曾出演電影《魅惑》（The Beguiled）中的反派角色，倒滿足了她的叛逆幻想，「不只能和優秀的女性電影工作者們共事，還扮演一個叛逆十足的討厭鬼，沒有比這更棒的事了！」

而同劇的影后妮可基嫚（Nicole Kidman）更是芬妮的模範，兩人也有著同樣挑高的身材。身高約180公分的她，回想起12歲那年一口氣長高了21公分，當時正拍攝電影《迷失某地》（The Beguiled）的她，鞋碼整整大了兩碼，「其實我也不是什麼巨人，只是對女演員來說比較高而已。因此我才會那麼愛妮可基嫚，同樣身材高大的她，一直是我的模範。」

芬妮日前緊鑼密鼓投入電影《黑魔女2》拍攝，生日願望就是可以好好真正放個假，還想造訪從未去過的愛爾蘭。對於出生再加州的她來說，相對於曬傷指數偏高的滿滿陽光，她反而偏好夜晚時間較長的北島風情，「而且因為我是個夜貓子，喜歡黑暗，因此我非常樂意在冬天—這個國家總是鬱暗的時節造訪。」對於這位炙手可熱的明日之星，除了有著與布萊德彼特、凱特布蘭琪等人合作的精彩履歷外，逐漸建立的自信魅力，更給了她邁向女神之路的充裕養分。

(中時 )