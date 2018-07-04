鳳梨價格崩盤 黃偉哲、高思博互批

2018年07月04日 17:19 中時 洪榮志

鳳梨價格低迷不僅引發中南部農民串連北上抗議外，也導致台南市長選舉藍綠陣營互批。黃偉哲陣營指鳳梨並無滯銷及價格崩跌，要求高思博陣營不要利用假消息煽動民眾、糟蹋農民。高營也反嗆黃營以假訊息誤導大眾，藉此逃避面對大創案及翹班賺通告費的事實。

黃偉哲競選總部發言人郭國文表示，政府已計算出截至本年5月30日鳳梨已外銷2萬9703公噸，較去年同期的2萬7077公噸，增加9％，為外銷最大宗的水果；台灣出口到大陸的鳳梨總量也有2萬4289公噸，總產值3302萬1000美元。

此外，關廟區果菜生產合作社理事主席郭忠更說，今年鳳梨價格主要受氣候影響，好的鳳梨價格多在1斤12及13元。根據數據理解事實最客觀，哪有鳳梨滯銷及價格崩跌的問題？高思博不要為了選舉做政治操作，寒了農民的心。

郭國文還指出，黃偉哲在今年6月20日曾偕同企業進行公益合作，向關廟農會購買1萬斤鳳梨送給家扶基金會，具體展現幫助農民的作為。反觀高思博為農民做了什麼？誰才是真正關心農民的人？

另名發言人邱莉莉也強調，高思博陣營找來的人都很眼熟，是否有特定政治立場？高陣營為了選舉利益，故意把劣果的低價，扭曲成普通鳳梨的價格，讓善良的農民人心惶惶，萬一誤信高營所講的1斤2至3元賤價出售該怎麼辦？請高思博不要再惡意扭曲事實，讓農民能夠享受他們辛勤耕作的成果。

高思博陣營發言人盧崑福則反問，既然黃偉哲說台南的鳳梨沒有價格崩盤問題，為何又邀企業共同購買1萬台斤鳳梨說要幫助農民？買鳳梨的錢又是誰出的？

盧崑福強調，在關廟種植鳳梨的農民們無奈面對收購金額大崩盤，黃偉哲卻為了美化前任市長賴清德的政績，全面漠視，作為地方議員盡關心的義務，難道有錯嗎？農民願意上電視說明自己面臨的困境，難道是為了當名嘴，為了賺通告費？

(中時 )