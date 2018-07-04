桃園小旅行 親子農村採蔬好有趣

康莊休閒農業區可體驗蔬果採摘、稻草人DIY等活動/桃園自在遊網站提供)

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中時電子報
綜合報導

桃園曾經是鄉民票選「台灣最難玩的縣市」，但事實真是如此嗎？「桃園自在遊」網站列出了超過10條的小旅行，搭配了在地活動以及花季規劃出適合親子共遊的遊程，其中【親子同樂會。歡樂農村親子採蔬趣】是最受歡迎的遊程之一。

行程安排了康莊休閒農業區以及大溪老街，雖只有兩個景點但是活動內容卻是豐富又有趣。康莊休閒農業區為複合型的農村生態系，結合了初級產業像是有機農業合作社、花卉種植和各農家；二級產業則是木器家具產業與羊乳製品加工；三級產業是休閒農業者、景觀餐廳業者與民宿業者。這裡水源充沛、少工業污染以及農地比例高於居住人口，故成為桃園市政府推展有機農業評比最佳種植區，加上地理位置便利以及保留了傳統農村文化，是親子旅行的最佳去處。

桃園熱門景點大溪老街/桃園自在遊網站提供

來到康莊休閒農業區，就要開始遊程的重頭戲！讓大朋友、小朋友體驗採摘疏果的樂趣以及稻草人DIY，透過體驗過程增進親子感情和提升孩童們的成就感；接著就在園區內享用田莊自助式風味午餐，午後時光一同體驗滾鐵圈、踩高蹺等童玩。結束後，前往大溪老街隨意逛逛，一座座復古紅磚的老舊建築，讓老街有著格外的懷舊氣息，無論是吃的還是喝的應有盡有，非常適合與親朋好友在這兒待上幾小時。

放假時就該帶著孩子外出走走，而且農村體驗正夯，快趁著好天氣踏出家門享受天倫之樂、悠遊桃園！

(中時電子報)

【親子同樂會。歡樂農村親子採蔬趣】報名
桃園自在遊報名網站

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