黨內分歧多 黃承國呼籲：民進黨只有一個候選人就是姚文智

2018年07月04日 17:21 中時 曾薏蘋

民進黨台北市黨部今舉行第17屆主任委員、評議委員召集人、執行委員、評議委員就職典禮；甫卸任的民進黨台北市黨部主委黃承國致詞表示，「再呼籲大家，不要再有其他想法，我們就只有一個市長候選人，就是姚文智」。

民進黨秘書長洪耀福致詞也強調，他要以中央黨部秘書長身份命令大家，要求執評委，今天開始要進入選戰模式，今天開始要拼搏明年底的選戰，他也要以姚文智競選團隊總幹事的身份拜託、請求大家，今年底選戰台北市一定要打勝，一定要讓姚文智當選台北市長。

洪耀福致詞時指出，這屆執評委會比過去更辛苦，要面對2018年底縣市長選舉及2020總統連任，輔選重責大任要壓在各位身上，要承擔起首都選戰的重要責任。

他說，三十幾年來，民進黨拿著這面黨旗在各地征戰，黨旗中間的十字架，代表著是一種改革的承擔，民進黨員就是背負台灣改革的十字架在前進，從創黨開始，每個改革、努力，都是為了下一代在打拼，執政後也是如此，推動年金改革，但是為了自己嗎？這代的人或許會受點委屈，也許會損失一點，但是這一代的委屈不就是為了下一代的機會嗎？這一代的犧牲不就是為了下一代的幸福嗎？

他指出，所以年金改革永續，下一代就不會領不到年金，推動台灣的轉型正義，難道是為了這一代嗎？也是為了下一代和解，所以背起改革的十字架，是民進黨的精神跟傳統，永遠不要忘記黨旗給予的教誨，「當下或許很多人批評我們，不諒解我們，但在當下，我們不就是背負著攻擊在往前進嗎？」但歷史都證明，民進黨是對的，民進黨都是站在人民這一方，今天推動的改革，歷史會證明，民進黨推動的改革是對的，是站在對的、正義這一方，「所以年底選戰，我們雖被誤解，但要往前挺進，雖受到責難，但是我們勇敢發聲，這是民進黨的精神」，這就是在各位面向黨旗宣示時的精神。「今天開始，我們就是一個團隊，就是一個目標，打贏年底選戰，只有民進黨繼續執政，台灣才能繼續改革」。

黃承國指出，接下來大家責任非常重，自己的產品，自己推出的市長，應該比過去更戮力的打拼來成就這局，所以他在此跟，希望大家全力支持姚文智，這個責任很重，但有這個成果時，大家會非常開心。

(中時 )