為摧毀生化武器 美國研發X射線炸彈

2018年07月04日 17:24 中時電子報 江飛宇

據「新科學家」(New Scientist)報導，美國軍方想要發明X射線炸彈，會產生極強的輻射能，卻不會破壞建築。據稱這種武器的用意是摧毀敵方的生化武器工廠，輻射能可以將化武給失效，卻不會破壞建築。以避免傳統高爆燃燒彈在投放化武廠時，有可能因為高熱反而把有害物質給擴散到遠處。

防衛新聞(Defense News)報導，今年4月，美國、英國、法國的聯盟空襲敘利亞的疑似化學武器實驗室，這樣的攻擊必須十分小心，不能擊中任何儲存地點，以，雖然目前早已有可以中和任何化學和生物的高溫燃燒彈頭，但是如果彈著點離生化武器存放點較遠，溫度不夠的結果可能還是會將有害物質給擴散。

X線炸彈的技術尚未公開，但新科學家的文章指出，X線可能是由鋁或氦的同位素來當觸發源，利用傳統炸彈的巨大壓力，將同位素壓縮到質變，就會發出強烈X射線。

然而，X線是游離輻射當中能階第2高的(僅次於珈馬射線)，為了有效地破壞化學或生物材料，X射線炸彈的輻射量必然極高，比健康檢查的胸部X線機要強上幾萬倍，這不僅會摧毀武器，還會殺死附近的任何生物。

說到底，X射線炸彈就是與中子彈相當類似的核武器，只是使用的輻射種類不同，要是真發明這種武器，世界並不會更安全。

(中時電子報)