主打「愛情文學」 香港書展18日開跑

2018年07月04日 17:20 旺報 呂佳蓉

一年一度的香港書展將於18日至24日在香港會議展覽中心舉行，年度主題為「愛情文學」，並以「從香港閱讀世界問世間情是何物」點題，配合專題展覽及講座等活動，希望讓讀者發掘更多優秀的愛情文學作家與作品，對世間真情有更深入的體會。

今年已邁入第29屆的香港書展是由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦，今屆香港書展參展商陣容鼎盛，數目創歷屆新高，吸引來自全球37個國家及地區，約680家參展商，展示各式各樣的書籍，現場亦有310場文化活動，包含作家講座、文化展覽、藝術家表演以及兒童活動，以迎合廣大讀者需求。

書展期間內，多位愛情文學作家將現身，分享他們的經歷和創作心得，包含宋以朗、黃念欣與天航等；此外，為配合年度主題，書展文藝廊特設「文間有情」專題展覽，介紹香港不同年代，具有代表性的10位愛情文學作家，包括張愛玲、亦舒、林燕妮等，預計展出這些作家的珍貴藏品，如絕版小説和手稿，並播放由作品改編而成的電影和舞臺劇等選段。

作為文藝廊展區之一的「絲路光影」，將與《國家地理》雜誌聯手展出著名攝影師在絲綢之路沿線地區拍攝的精彩照片；另一展區「中華文化漫步——浙江行」將介紹吳越文化發源地浙江的文化特色，其中包括原籍浙江的著名作家豐子愷的畫作、絲綢書籍等展品。此外，非物質文化遺産粵劇也將亮相於文藝廊。

每年香港書展均請來眾多重量級作家主持講座，今屆大會與《明報》與《亞洲週刊》再度合辦「名作家講座系列」，邀請華文文壇極具影響力的作家主講，包含來自龍應台、駱以軍、幾米、北島、野夫、馬家輝等人，陣容鼎盛。

除此之外，香港貿發局副總裁周啟良表示，為讓與會者在書展看得開心，今年香港書展特別的是還有開發香港書展流動應用程式APP，書展的活動詳情、優惠券，書展期間的講座報名與找尋書籍等都可以在APP上使用。詳情可以上香港書展網頁，查詢詳細介紹。

第二屆香港運動消閒博覽將與書展同期舉行，約130家參展商為顧客提供運動、休閒産品和服務。書展將聯合多個文化單位和團體由6月底至7月底在全港各區舉辦超過330場不同類型的文化活動以及鼓勵閱讀的活動。

(旺報 )