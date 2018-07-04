蘇晏霈激瘦8公斤 穿蕾絲泳裝自豪「纖界女王」

蘇晏霈首次穿泳裝。（CHOYeR提供）

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蘇晏霈首次露美腿。（CHOYeR提供）
蘇晏霈之前爆肥。（CHOYeR提供）
變得有自信。（CHOYeR提供）

民視八點檔《幸福來了》3日晚播完結篇，女主角蘇晏霈開心表示天真浪漫的李真美角色讓她演藝路大開！甩掉8公斤肉的她突破最大尺度，穿上三角式的蕾絲泳裝復刻性感芭比，纖細長腿激似180名模。

蘇晏霈害羞說以前只敢穿四角泳褲，而且小時候最討厭的就是芭比娃娃，這次完全是豁出去用生命在角色扮演！蘇晏霈說：「剛開始知道要扮芭比時其實有點抗拒，但我還是克服心魔了！」此外，天生就不是瘦底子的她表示即使跟喜歡的男生去海邊玩也從未穿過三角式泳裝，因最近身材是人生中最完美的狀態，才終於鼓氣勇氣，希望留下自己最美麗的樣子。

回想起幾個月前坐下來還有3層肉，蘇晏霈逗趣表示自己根本就是醜女大翻身真人版！「我到現在看到那時候57的照片都還是不敢相信，怎麼會放縱成這樣」以前她都穿那種運動內衣式的泳裝搭四角褲，自己根本就是性感絕緣體」。

提到維持身材的秘方，蘇晏霈強調高糖、高油、澱粉一定要盡量避免，「夏天想要完全不吃冰、不喝飲料真的很難，忍不住的時候我會搭配可以減少熱量的輔助品，才不會不小心又長肉。」因為曾經體態大走鐘，讓蘇晏霈現在飲食上格外小心，大餐前她一定會吃代言的膠囊降低糖分、油分吸收。

蘇晏霈開玩笑說，爆肥照曝光後粉絲都狂問她怎麼減，現在根本已經成了甩肉名師，時常分享飲食、運動的秘訣，更驕傲的自封是演藝圈的「纖界女王」。

(中時 )

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