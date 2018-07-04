家樂福攜手鮮乳坊 推特A級酪農職人鮮乳

為慶祝「許慶良鮮乳」正式在家樂福上市，邀請長期支持鮮乳坊小農鮮乳的粉絲們一同在家樂福舉辦鮮乳派對。圖／家樂福提供

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「許慶良鮮乳」強調採用單一乳源、獸醫把關，並由曾獲五梅獎的專業酪農職人許慶良所生產的特A級生乳為原料。圖／家樂福提供

量販龍頭家樂福積極推動食品轉型，強化食品安全，繼「無籠雞蛋」宣言後，今（4）再度與知名小農鮮乳品牌「鮮乳坊」，聯手推出以酪農職人掛名的「許慶良鮮乳」，強調採用單一乳源、獸醫把關，並由曾獲五梅獎的專業酪農職人許慶良所生產的特A級生乳為原料，要聯手掀起通路「白色革命」！

家樂福指出，「許慶良鮮乳」不只營養豐富，口感絕佳，外包裝也創意十足，由台灣在地創作插畫家良根以黑白手繪風格設計，畫出職人對產品品質的堅持。「許慶良鮮乳」自即日起於家樂福26家分店限量上市，並特別推出新品上市感恩回饋，即日起至8月4日前，1公升2瓶裝優惠198元。

台灣家樂福總經理王俊超及鮮乳坊創辦人兼動物獸醫師龔建嘉，今天也親自出席「許慶良鮮乳」上市記者會。王俊超表示，安心溯源是食品轉型非常重要的關鍵，由酪農親自掛名保證的「許慶良鮮乳」，直接把農場、酪農姓名標示在瓶身，可提供顧客更多食品新選擇。

家樂福企業社會責任總監蘇小真說，傳統鮮乳集乳混合後再分裝的生產方式，雖然風味平均，但難以溯源，單一酪農的努力也很難被看到，家樂福期待透過「許慶良鮮乳」的推出，除了提供安心的單一乳源之外，也能夠鼓勵真正用心的酪農，走出一條不同以往的路。

蘇小真進一步分享，這一次的酪農許慶良，是來自雲林40年的資深酪農，一家人把牛隻當作家人，近40年全年無休，全家人都投入牛乳生產，甚至生病也不能休假，從清潔、配料、餵食、擠乳，悉心呵護照顧牛隻，無論在硬體設施或照顧方式都非常用心；另外，還有乳牛獸醫師、乳牛營養配方師、數據分析師等專業人員協助，乳牛乳房健康，體細胞數低於20萬，生產出來的鮮乳口感濃郁滑順，乳脂含量更是超越業界標準，營養價值豐富。

家樂福和鮮乳坊為了感謝眾多民眾支持，今天也特別邀請許多粉絲一同舉辦白色鮮乳派對，邀請長期支持鮮乳坊小農鮮乳的粉絲媽媽們一同分享喜悅，並示範黃金比例的調製飲品，感謝眾多民眾的支持與愛護。

(工商 )

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