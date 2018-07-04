瓊斯盃熱身賽7、8兩日彰化體育館開打

中華男籃2日晚間雖不敵日本，但彭俊諺表現出色。瓊斯盃熱身賽，中華藍隊將以這支世界盃資格賽隊伍為班底，7、8兩日在彰化體育館開打。(中央社資料照)

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中時電子報

2018瓊斯盃中華菁英巔峰挑戰賽將在7、8兩日在彰化縣立體育館舉行，中華藍白(男女)共四隊、U18亞青培訓代表隊以及SBL未來之星明星隊參加，為即將到來的2018瓊斯杯國際籃球邀請賽進行熱身，希望用以賽代訓的方式提升中華隊表現，再接下來的各項國際賽事中能獲得佳績。

2018瓊斯盃中華菁英巔峰挑戰賽中華藍隊由世界盃資格賽選手為班底，搭配周俊三、桑茂森、顏行書組成優秀教練團，並由外籍教練帕克擔任顧問；中華白隊則由謝玉娟教練領軍，球員方面以UBA大專聯賽各校好手組成，並加入旅美好手吳永盛、林庭謙等，戰力不容小覷。

除了中華藍白對抗精彩戲碼外，這次賽事特別邀請到U18亞青培訓代表隊及SBL未來之星明星隊參賽，U18代表隊在冠軍教練黃萬隆帶領下，球員由HBL去年四強球隊松山、能仁、南山為班底，預定於8月前往曼谷參加U18亞洲錦標賽。SBL未來之星則由聯盟一二年級生組成，包含多名世大運國手李愷諺、黃泓瀚、蘇奕晉等人。

瓊斯盃常成為亞洲各國備戰正式國際賽的熱身賽，本屆將有來自日本、韓國、伊朗、加拿大、菲律賓、立陶宛、印度、紐西蘭及我國中華男、女籃代表隊(藍、白2隊)等共15支男、女籃球國家代表隊，選手、隊職員及現場觀眾預計將近萬人參與賽會。國內籃球運動人口眾多，瓊斯盃賽事亦是國內老中青球迷最重要的經歷與回憶，歡迎球迷入場為中華代表隊與心中的球星加油。

(中時電子報)

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