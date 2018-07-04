鄭清發脫黨參選澎湖縣長 國民黨撤銷黨籍

2018年07月04日 17:46 中時 楊佳穎

國民黨提名前縣長賴峰偉回鍋參選澎湖縣長，而前澎湖縣黨部主委鄭清發也隨即宣布投入縣長選戰，讓藍營面臨分裂。對此，國民黨則在4日中常會中，通過澎湖縣陳報之撤銷黨籍處分案，依據黨員違反黨紀處分規程相關規定，撤銷鄭清發的黨籍；而這也是2018選戰中開除黨籍首例。

國民黨主席吳敦義4日下午主持中常會，國民黨發言人洪孟楷會後轉述，澎湖縣委員會黨員鄭清發在2018年3月21日中常會通過提名賴峰偉參選澎湖縣長當日，隨即在個人臉書公開宣佈將以無黨籍身份投入澎湖縣長選舉，經溝通無效，並確認其本人參選意願，經所屬黨部審議後，依據違法黨紀處分規程相關規定，建請予以撤銷黨籍處分。

洪孟楷進一步說，本案經提報中央考核紀律委員會審議通過後，今日提報中常會通過，依據澎湖縣委員會建議，撤銷鄭清發黨籍。

另一方面，中常會中也通過考紀會擬定的107年中華民國地方公職人員選舉期間黨員退黨作業相關規定，洪孟楷表示，此項規定其實是因應政黨法實施後做相關補充。

其中，時間規範為2017年10月11日至2018年11月24日止，內容規定各級黨部受理黨員申請或聲明退黨時，應先清查當事人是否有加入其他政黨、退黨參加本次地方公職選舉的意圖或行為，以及無故為其他政黨各類候選人公開宣傳、助選、站台、推薦，或是其他有損黨聲譽的行為，可依照「黨員違反黨紀處分規程」之規定召開紀律委員會，並陳報中央考核紀律委員會予以撤銷、開除黨籍。

(中時 )