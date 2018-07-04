《中時晚間快報》鳳梨農北上抗議 大罵被「務實台獨」害慘

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綜合報導

◎鳳梨農北上抗議 大罵被「務實台獨」害慘

為抗議產銷失衡，200多名農民在國民黨立委張麗善帶領下前往行政院陳情，並在行政院大門前怒砸鳳梨，遞交「十大救農建言書」，有農民當場怒飆，為了行政院長賴清德「務實台獨工作者」一句話，台獨變成「台灣農產農產品有毒」，今年3月以後外銷訂單都沒了，一切「完蛋了」。

◎燃料束外運 核四重啟byebye

核四燃料束4日起裝船外運，核四重啟說bye bye！行政院原子能委員會表示，三月台電提報相關計畫，船期、路線、核燃料內容等相關均列為機密，運送當天台電才會通知原能會，由原能會派人全程監控核燃料裝運作業，並協助安全管制事項，但原能會人員不須跟隨船隻到達目的地。

◎巴比侖颱風襲日 我2遊客受傷

巴比侖颱風襲日，日本海沿岸多地豪雨成災，有一對台籍父子3日傍晚在香川縣小豆島土庄町的人行道上被掉落的招牌砸傷，造成臉部輕傷，目前沒有大礙。

◎林內焚化爐案定讞 張榮味判8年

前雲林縣長、立委張麗善胞兄張榮味，2002年擔任縣長期間對興建林內鄉焚化爐案索賄3000萬元，更四審痛斥他玷辱公務員廉潔形象，將他依貪汙罪判刑8年，他不服提上訴遭最高法院駁回定讞，張須入獄服刑，檢方已啟動防逃機制。

(中時電子報)

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