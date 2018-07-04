花蓮2018夏戀嘉年華磅礴登場！夏日節慶活動任你玩

2018年07月04日 17:39 中時電子報 綜合報導

暑假期間只要一張到花蓮的車票，就等同於直通台北小巨蛋演唱會的門票！花蓮縣政府今（3）日於縣府大禮堂舉行「2018夏戀嘉年華」記者會，副縣長蔡運煌帶領多位產、官、學界貴賓共同為活動揭開序幕，現場也在客家鼓陣表演及偶像男神王子邱勝翊的演唱下迅速炒熱氣氛，歡迎海內外樂迷一起來參與這場巨星雲集、台灣規模最盛大的夏季音樂盛會。

7月7日至14日每晚7點起，接連八天，小巨蛋演唱會等級巨星壓軸，將在花蓮市六期重劃區熱情開唱，今年夏戀總共有超過50組藝人前來共襄盛舉，包括「亞洲舞王」羅志祥、「唱跳天王」潘瑋柏、剛奪下金曲獎兩項大獎的「創作才子」盧廣仲、「寶島歌王」葉啟田、「人氣搖滾樂團」八三夭和玖壹壹、炎亞綸等卡司強勢回歸。此外，記者會現場也揭曉晚會加碼的神秘嘉賓，今年縣府特邀請跨足影視歌的天后白冰冰及「台語歌王」翁立友等台語歌手獻唱多首經典歌曲，將要帶給現場滿滿的「懷舊金曲風」！

副縣長蔡運煌表示，花蓮縣政府致力於城市觀光行銷，今年暑期推出一系列夏季活動，除了有地表最強的夏戀嘉年華活動外，「奇萊傳說Ⅲ-夜之谷」自即日起至7月14日展出日間「韻律噴泉秀」，7月15日至8月12日則緊接登場「夜之谷水舞劇場」、「水幕電影秀」及「閃耀鴨鴨夜光秀」的夜間演出，將帶給民眾多元的聲光饗宴；陸續也還有「知卡宣親水公園」(7月1日至8月26日)、「原住民聯合豐年節」(7月20日至7月22日) 、「客鼓鳴心—鼓王爭霸戰」(7月28日至7月29日)及「花蓮金針花季」等觀光活動，要讓前來花蓮遊玩的民眾，度過一個充實的夏天，並用觀光點亮花蓮。

花蓮縣副縣長蔡運煌主持2018夏戀嘉年華活動記者會。（花蓮縣政府提供）

觀光處長彭偉族指出，暑期來花蓮旅遊也還可享有多項好康優惠，包含「花蓮住兩晚、好禮十選一」活動，即日起至12月27日，於活動合作之花蓮旅館或民宿連續住兩晚以上，即可從租車、賞鯨、漆彈、溯溪及伴手禮等十項好禮中免費任選一項，詳情請見活動網站

此外，縣府為推動多元支付服務，凡夏戀嘉年華活動期間於東大門夜市「智慧互動機」感應四大電子票證（悠遊卡、一卡通、iCash、HappyCash）、街口支付或支付寶等多種支付，即可獲得體驗小禮品或夜市折價券，更有機會獲得精靈寶可夢限定悠遊卡。活動期間於夜市特約攤商使用悠遊卡消費滿100元，還可獲得「發光惡魔角」頭飾一份。

為紓解活動期間人潮，彭處長也特別提醒民眾在夏戀嘉年華活動期間，每日晚間17時至23時將會進行交通管制，管制路線包含花蓮市中山路(中華路至海濱街)、花蓮市重慶路(中山路至自由街)、花蓮市軒轅路(復興街至中山路)、花蓮市福町路(中華路至重慶路)、花蓮市花崗街(五權街至中山路)、花蓮市博愛街(廣東街至重慶路)、花蓮市光復街(廣東街至重慶路)。管制期間，行經活動場地周邊之車輛，請繞道行駛花蓮市中華路、和平路、五權街、北濱外環道與福建街。開車參加演唱會的民眾，可將車停至花崗山停車場、民國路與復興街交叉口停車場、公園路與軒轅路交叉口停車場、太平洋公園停車場及自由街、北濱街、五權街路旁，再步行至會場欣賞精彩的表演。

為答謝大家對花蓮觀光旅遊的支持，縣府與花蓮縣觀光協會合作，特別舉辦「花蓮旅遊季，拍照留言抽獎趣！」活動，凡於「夏戀嘉年華」、「奇萊傳說Ⅲ-夜之谷」、「知卡宣親水公園」、「原住民聯合豐年節」、「客鼓鳴心—鼓王爭霸戰」及「花蓮金針花季」活動現場拍照的民眾，只要於8月31日前分享在臉書「花蓮觀光粉絲團」活動貼文上，即可參加抽獎。9月3日將以直播抽獎方式，抽出幸運得主，歡迎大家把握機會，活動詳情請見花蓮觀光粉絲團

全球觀眾也可鎖定MTV台、影音平台Vidol、Youtube、三立綜合台、洄瀾有線電視等平台，共同參與「夏戀嘉年華」演出盛況。今年參加夏戀嘉年華的粉絲，只要在活動現場，上傳你對2018夏戀嘉年華「告白宣言」的照片圖文至個人Facebook、Instagram或Twitter，並將個人帳號瀏覽權限/隱私/追蹤者設為公開，記得標記「＃2018夏戀嘉年華」，就有機會獲得當日壓軸歌手親筆簽名照！

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(中時電子報)