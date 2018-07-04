屏東青年暑期籌畫藝術季引爆夏天

由青少年自主籌畫，長達2個月的青春藝術季，將引爆整個暑假。（林和生攝）

友善列印
中時

長達2個月的暑假，屏東青少年以青年視野創意發想，融合屏東在地文化，透過街舞、輕音樂展演、塗鴉、嘻哈等街頭元素，舉辦一系列次文化藝術季，期盼讓假期裡充滿屏東的青春記憶。

由大同中學日研社打頭陣的首屆星空七夕祭，預計在7日於屏東公園登場，濃濃日式祭典氛圍，融合闖關活動，主辦者之一的高三學生楊孟屏指出，日式祭典的迷人過去只能透過畫面感受，既然沒辦法到日本，就把活動整個搬過來，「辦一場屬於屏東的青春祭典」。

由縣內8所高校聯合舉辦的搖滾音樂節，融合電影《破風》、《陣頭》等在屏東拍攝畫面，藉由不間斷接力方式進行演出，潮州高中陳昇鉑強調，不能總是羨慕其他縣市的卡司規模，我們也要用屏東人的方式，讓外界感受高校熱血的一面。

其他包括街舞大賽、塗鴉活動及9校聯合舞展，專屬屏東的青春元素，藉由2個月時間一一呈現。屏東縣政府社會處長劉美淑指出，以青少年為中心的活動在暑假當然是重頭戲，把舞台讓出來，才能看到這群青年極限在哪。

「鼓勵他們勇於表達自己想法」，唯一要求是把屏東元素放進去，在展現自我的同時，也讓更多人認識屏東；劉美淑感動的說，學生體驗在追求夢想時會遇到的挫折，如何解決、然後看到最後成果，「這是一堂學校沒有教的課」。

(中時 )

花蓮2018夏戀嘉年華磅礴登場！夏… 再爆跳電 台電：SOGO百貨一帶停…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。