屏東青年暑期籌畫藝術季引爆夏天

2018年07月04日 18:11 中時 林和生

長達2個月的暑假，屏東青少年以青年視野創意發想，融合屏東在地文化，透過街舞、輕音樂展演、塗鴉、嘻哈等街頭元素，舉辦一系列次文化藝術季，期盼讓假期裡充滿屏東的青春記憶。

由大同中學日研社打頭陣的首屆星空七夕祭，預計在7日於屏東公園登場，濃濃日式祭典氛圍，融合闖關活動，主辦者之一的高三學生楊孟屏指出，日式祭典的迷人過去只能透過畫面感受，既然沒辦法到日本，就把活動整個搬過來，「辦一場屬於屏東的青春祭典」。

由縣內8所高校聯合舉辦的搖滾音樂節，融合電影《破風》、《陣頭》等在屏東拍攝畫面，藉由不間斷接力方式進行演出，潮州高中陳昇鉑強調，不能總是羨慕其他縣市的卡司規模，我們也要用屏東人的方式，讓外界感受高校熱血的一面。

其他包括街舞大賽、塗鴉活動及9校聯合舞展，專屬屏東的青春元素，藉由2個月時間一一呈現。屏東縣政府社會處長劉美淑指出，以青少年為中心的活動在暑假當然是重頭戲，把舞台讓出來，才能看到這群青年極限在哪。

「鼓勵他們勇於表達自己想法」，唯一要求是把屏東元素放進去，在展現自我的同時，也讓更多人認識屏東；劉美淑感動的說，學生體驗在追求夢想時會遇到的挫折，如何解決、然後看到最後成果，「這是一堂學校沒有教的課」。

(中時 )