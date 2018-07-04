楊麗菁現身前一刻接母親電話 哭求恐怖情人：龔先生放過我…

2018年07月04日 17:49 中時電子報 吳玫穎

武打女星楊麗菁遭恐怖情人恐嚇斷腳、潑硫酸毀容 本人出面回應

49歲武打女星楊麗菁今年4月才被媒體直擊與一名打算角逐萬華區市議員的龔偉綸甜蜜調情，對方還用下體磨蹭她後臀，被戲稱是狗公腰男友，未料這段感情才過了短短3個月就變了調，對方不甘楊麗菁提分手，不僅跟蹤騷擾還恐嚇要潑她硫酸，讓楊麗菁不堪其擾，今(4日)下午在律師陪同下，現身哭求對方放過她。

楊麗菁今日召開記者會，憤怒指控兩人交往不久，就有女性私訊她，表示男友劈腿要跟她3人行，且交往過程中更有很多恐怖行為，掌控慾強又易怒，連她去學校上課也懷疑她跟學長有曖昧，讓同學不敢跟她相處，還偷看她的信、偷聽電話，通訊錄看誰不爽就刪掉，讓楊麗菁一點隱私都沒有，忍無可忍，4月份決定提分手，「我真的覺得沒辦法跟他相處了！」

但楊麗菁也自責自己心軟，反反覆覆提分手又對方機會，但可怕的是，有次提分手過程中，對方竟打開她家窗戶威脅要從7樓往下跳，讓她真的嚇壞，她語帶哽咽表示：「我實在覺得太丟臉了，我實在不想因為這種事情面對記者，但我不想讓他一而再、再而三消費我。」

接著楊麗菁更表示出門開記者會前，才接到家中老母親電話，因為今天才有一個分手潑酸新聞，讓母親很擔心她，要求她每天都要報平安，更淚崩表示母親換兩個人工關節，還因為擔心女兒，想要上來台北陪她，最後她更哭求龔男：「所以我求龔先生放過我，放過自己…」

(中時電子報)