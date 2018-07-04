台中東區六順活動中心啟用 地方民代齊聚

2018年07月04日 18:31 中時 馮惠宜

東區六順多功能活動中心4日舉行揭牌啟用儀式，東區市議員邱素貞、何敏誠、鄭功昌、李中等人一起參與，邱素貞盼藉此集合當地特色公共藝術文化，促進社區再生；鄭功進盼結合社會局興辦公設民營托嬰中心、親子館等相關配套，而何敏誠期待該活動中心，能促進地方更長遠的社區發展。

東區六順多功能活動中心原本於102年開工，但因承包商財務危機導致103年解約，工程延宕，直到市長林佳龍上任後，陸續解決問題重啟工程，終於在近日完工，林佳龍4日特別主持揭牌啟用儀式，他期望啟用後除提供活動空間，也加入關懷據點、社會服務、藝文展演等多功能服務，能成為當地居民的第二個家。

六順多功能活動中心總樓地板面積為313坪，為4層樓的鋼筋混凝土造建築，市府投入新台幣1850萬元經費，規劃有藝文活動大廳、會議室、研習教室及陳列室等空間，提供東門、東興、東橋等3里共同使用；未來活動中心啟用後，除了提供休閒活動場所外，也整合里內各項資源，凝聚社區向心力。

何敏誠表示，此座東區六順多功能活動中心於今天落成實屬不易，因歷時近五年，幾經波折，所幸終於在東區公所強力介入協調下，順利完工落成，他期待這座嶄新的活動中心，能促進地方更長遠的社區發展。

市議員邱素貞指出，當初「六順多功能活動中心」原本預計2013年底完工，建設承諾卻跳票，如今在林佳龍市長扮演救援投手，順利把它完成，她期望藉此集合當地特色公共藝術文化，促進社區再生、重振東區繁榮。

鄭功進建議，應強化周邊停車機能，並考慮結合社會局興辦公設民營托嬰中心、親子館等相關配套，讓活動中心的功能更臻完善。

(中時 )