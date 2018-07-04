空汙法三讀 台灣中古車市不能碰？車行數字解惑

2018年07月04日 18:07 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

《空汙法》日前三讀通過，未來10年以上的車輛排放標準將更加嚴格，引起民眾擔憂二手車還能買嗎？一名網友在《Mobile 01》論壇發問「台灣的中古車市是不是真的不能碰？」多數網友勸說「把錢省下來吧」；也有自家開中古車行的網友透露「中古車交易約只有3成顧客滿意結果」。

網友認為「中古車不是不能碰，只是要做好功課」，並整理出選購中古車的五大實用建議：

一、要預留修車預算

若預算只有20萬，了不起只能看10萬的車，再預留一點維修車子的費用。

二、注意賣家態度及合約細節

合約上註明「萊因檢驗」合格再買，若購買超過20萬元的中古車，可以花個4、5千元做「萊因檢驗」，若賣家不答應可能就是心理有鬼。

三、不輕易相信電話承諾、不亂付訂金

除非已經完成過戶、交車，否則千萬別輕易相信電話中的承諾。

四、中古車「3大不看」及車商「5不」原則

「不看熱門車款」，因為品質無保障、價格卻特別高；「不看車齡超過10年的國產車及車齡過15年的進口車」，因為車況極糟需經常修理；「不看低規車及改裝車」。另外，審核網路車商有「5不」原則：「一車多po不看」、「車不在店不看」、「車價過低不看」、「催促當日交易者不看」、「不配合送第三方車檢的不看」。

五、可加入臉書社團直接找自售賣家

建議可先選定想要購買的車款，並加入該車款專門的臉書社團，找尋自售賣家，也可藉此獲得較優惠的價格。

(中時電子報)