日本腦炎非小孩才會得 成人病例多

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目前為日本腦炎感染的高峰期，截至上個月26日止，全台已有17起日本腦炎感染案件，為去年同期案例數的2.8倍，醫師表示，多數國人以為日本腦炎只有小孩子才會得到，但根據疾管署所公佈的日本腦炎案例年齡分布來看，日本腦炎病例當中有9成為20歲以後的成人，另打完日本腦炎疫苗並非終身免疫，由於日本腦炎無抗病毒藥物可治療，接種疫苗是最好、有效的預防方法。

台大醫院小兒部主治醫師李秉穎教授表示，成人對於日本腦炎普遍存在「事不關己」的迷思亟待破除，因為對日本腦炎仍存有錯誤的認知，包括以為日本腦炎是小孩子專利、小時候已經打過疫苗就一勞永逸、住在城市遠離農舍沒風險及同是病媒蚊傳播只有茲卡和登革熱才需要關注。

李秉穎指出，很多成人以為只要小時候打過疫苗就終身有效，事實上，根據國內研究顯示，在2000~2014年日本腦炎通報案例中，有45％的患者曾完整接種四劑日本腦炎疫苗，且多數成年人體內的日本腦炎抗體陽性率會隨著時間逐漸下降，其中以1961～1977年出生的族群為最低，這個族群往往為家中的經濟來源及照顧者，一旦罹病，恐對家庭造成極大負擔。

然而一樣是經由蚊子叮咬傳播，民眾較怕茲卡及登革熱，對日本腦炎反而比較不在意，馬偕兒童醫院兒童感染科主任紀鑫醫師表示，日本腦炎病毒會侵犯腦、脊髓及腦膜，一旦發病會造成3~30％患者死亡，30~50％的倖存者留下永久的神經性症狀或精神性異常等後遺症，尤其日本腦炎感染患者中僅有小於1％的案例會出現臨床症狀，遠遠低於同屬黃病毒科感染疾病的茲卡、登革熱，也正因為難以察覺，如何提前做好預防顯得相當重要。

目前台灣已進入日本腦炎感染的高峰，日本腦炎發病期間會出現發燒、頭痛、意識障礙、甚至有性格大變判若兩人等症狀，由於其無抗病毒藥物可治療，李秉穎呼籲成人若未接種日本腦炎疫苗者，尤其居住地或工作場所接近豬舍及喜愛遊山玩水、騎腳踏車、露營等戶外活動的民眾為高危險群，可諮詢醫師如何有效預防日本腦炎，以降低感染風險。

(中時 )

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