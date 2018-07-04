高雄騎士撞電箱車禍 死亡大學生是田馥甄外甥

高雄清晨發生男大生騎機車撞電箱，死者證實是藝人田馥甄的外甥。（本報系資料照及警方提供照）

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中時電子報
、中國時報/
警消趕到現場處理車禍事件，發現陳姓駕駛到院前已經死亡。（林雅惠翻攝）

高雄某大學一對男女同學今天凌晨騎機車雙載，行經高雄市楠梓區一處積水路段，疑因打滑失控撞倒人行道一座有線電視電箱，造成1死1傷。經查陳姓男大生為歌手田馥甄（Hebe)的外甥，對此她所屬華研國際表示「確有此事，田馥甄很難過」。

校方指出，這兩名學生都就讀應用英語系，都是外地學生，由於正值暑假，不清楚兩人昨晚的行程；校方接獲警方通報後，第一時間派員至醫院探視傷者、全力協助善後，並分別通報兩人家屬。

高雄市4日凌晨下大雨，一名22歲陳姓大學生騎機車載女友行經楠梓區高楠公路，疑因路面積水打滑，自撞人行道上電視台訊號箱造成多處骨折不治身亡，女友右則大腿開放性骨折及多處擦傷。

楠梓分局4日凌晨1時11分許接獲通報，指楠梓區高楠公路898-1號發生交通事故，經調派轄區後勁派出所與交通分隊派員前往現場測繪。

陳姓男子騎乘普重機車後載22歲陳姓女友，由高楠公路慢車道南向北行駛時，疑似因遇路面積水打滑，自撞路旁人行道上電視台訊號箱而肇事，陳姓駕駛到院前死亡，經醫院抽血檢測，血測值為0（換算酒精濃度為0.00mg/l），陳姓女子經送榮總急救，左大腿開放性骨折、全身多處擦傷，相關肇事責任仍待釐清。

(中時電子報)

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