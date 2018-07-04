Haagen-Dazs首度打造頂級巧克力！全台限量只有這裡買得到

Haagen-Dazs正式進軍頂級巧克力市場。（台北晶華酒店提供）

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Haagen Dazs首度進攻頂級巧克力市場，圖為匠心極品巧克力禮盒（9入裝）。（台北晶華酒店提供）
極粹72％黑瓦巧克力禮盒。（台北晶華酒店提供）

全球知名的冰淇淋品牌Haagen-Dazs首度進軍頂級巧克力市場，匯集比利時的巧克力專家們打造出3款「Chocolat de luxe極選巧克力系列」，並由台北晶華酒店獨家限量販售，每盒460元起，在晶華酒店1樓Regent Gift Shop或晶華官網皆可訂購。

晶華酒店與Haagen-Dazs的合作淵源深，早在1990年、酒店1樓的自助餐廳柏麗廳開幕時就展開首次合作，當時柏麗廳可是在台灣各餐廳率先將Haagen-Dazs引進Buffet甜點吧，無限量供應6到8種不同口味的冰淇淋讓顧客吃到飽，此舉也讓柏麗廳站穩市場地位，Haagen-Dazs至今仍是柏麗廳甜點吧上的王牌，現在更從冰淇淋延伸到Haagen-Dazs首次推出的頂級巧克力禮盒。

Haagen-Dazs3款巧克力禮盒包含「極粹72%黑瓦巧克力禮盒」、「匠心極品巧克力禮盒」6入裝及9入裝。其中的匠心極品巧克力，強調由頂級巧克力工藝師手工製作，以色彩繽紛的圖騰巧克力外層，包裹著各式果香與堅果夾心，而激情芒果和暗戀藍莓是分別將芒果醬、新鮮藍莓餡搭配比利時黑巧克力，可嘗盡水果馥郁的酸甜滋味；幸福開心果和浪漫榛果則是將香氣十足的開心果醬、榛果醬與比利時黑巧克力結合，讓口感層次與香氣更豐富；另外還有純愛甘納許、情繫堅果、香蕉邂逅牛奶、榛果情挑脆片等口味。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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