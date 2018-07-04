東方人體之美 學童初體驗 感受藝術美感與喜悅

2018年07月04日 18:39 中時 楊樹煌

▲雕塑大師王英信解說曾在法國藝術家沙龍國家榮譽展獎的東方維納斯無言作品。（楊樹煌攝）

▲雕塑大師王英信與台中市文化局大墩兒童館美術老師指導學童用油土展現浮雕藝術。（楊樹煌攝）

▲雕塑大師王雄國指導學童如何用油土來呈現浮雕的雕塑藝術。（楊樹煌攝）

南投縣草屯鎮的王英信雕塑美術館，今4日因有台中市文化局大墩兒童館口香糖愛畫畫家族40位家長和兒童前往參訪，洋溢出無限熱鬧的歡欣氣氛與笑聲，並也因王英信和王雄國2位雕塑大師的導覽解說，讓小朋友了解什麼是東方裸體雕像的藝術概念，同時也讓他們親身體驗用油土來展現浮雕式的裸體雕像。

中潭公路旁的王英信雕塑美術館，因園區擁有百餘件大型雕塑作品，包括最具代表性，高達5公尺的「享利摩爾紀念頭像」、日本國際現代美展金牌獎高4.2公尺的「夏日．吶喊」及前輩畫家楊三郎作畫神情雕像…等，成為喜愛雕塑藝術的民眾，熱門觀賞的重要園區，前總統李登輝、前副總統吳敦義等更是該園區的座上賓。

今天來自台中市文化局大墩兒童館的愛畫家族也選定該雕塑區作為學童和家家的參訪焦點，並由雕塑大師王英信當場解說，讓學童透過觀賞，認識、了解認知東方與西方裸體之美，也讓這群5-12歲學童，從雕像來間接了解男、女有那裡不一樣？從而感受裸體雕像藝術概念。

學童們也透過雕塑大師王英信和王雄國兩位雕塑家的指導，親身體驗用油土來展現浮雕式的裸體雕像，小朋友們首度感受由平面藝術到立體浮雕式的DIY，每位學童都歡欣不已，並分享這種真實浮雕藝術帶給生命的美感與喜悅；不少學童都期待下次能再來，而且要體驗環肥燕肥各種不同美感的藝術表現。

(中時 )