台南市示範道路豪雨連崩2次 居民罵翻天

2018年07月04日 18:28 中時 李其樺

左鎮區南171之1區道最近1個月頻繁降雨，連續2次發生邊坡走山，至今道路尚未搶通，地方居民罵翻天，質疑搶修速度太慢。（李其樺攝）

台南市政府將位於左鎮區南171之1區道納入前瞻計畫，要打造一條示範道路，不料最近1個月頻繁降雨，造成道路連續2次發生走山，至今道路尚未搶通，地方居民罵翻天，質疑搶修速度太慢。工務局表示，近日天候不佳影響搶修進度，待天氣轉晴後會加快搶通道路。

南171之1區道銜接左鎮與新化，可通往新化大坑農場，為當地居民和農戶使用率高的便道。今年6月20日豪雨造成南171之1區道約2K+300公尺處道路遭土石流淹沒，工務局派人搶通後，不料該路段又發生大規模走山，連續好幾周道路無法通行。

當地數十戶居民只能繞遠路出入，忍不住怨聲連連，抱怨市府搶修效率太慢。左鎮里長林谷芳表示，區道暫時無法使用，山區居民被迫使用較少人行走的農路繞遠路出入，極不方便，希望市府加快搶通道路。

工務局第三大隊表示，先後2次派人到場搶通南171之1區道，原本上個月28日已清出一條道路，但是不到2個小時又發生更嚴重的邊坡走山，機具幾乎無法進入，而且連日不斷下大雨導致土石鬆動，為顧慮搶修人員安全，只能暫時撤出，待天氣轉晴後再加快搶通道路，預計一周內可搶通完畢。

大隊長王郁傑表示，左鎮南171之1區道已納入前瞻計畫，要施作擋土牆、排水溝和全路段路平，總經費2千萬元，預計今年底完工，目前工程才剛起步，就遇到豪雨導致道路邊坡走山，與工程本身無關。

(中時 )