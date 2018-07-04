力挺台籃！出示球賽DM或直播截圖 六福村門票最低48折

2018年07月04日 18:40 中時 何書青

高國豪（中）與六福村吉祥物哈比、哈妮合影。（主辦單位提供）

六福村主題遊樂園支持台灣籃球，贊助第2屆台北市松山盃國際城市高中男子籃球邀請賽，除了賽事經費，也向關注賽事的球迷們致意，推出若入場欣賞或透過轉播收看比賽、就能享有暑假期間六福水陸雙園門票最低48折的優惠。

其實六福村在民國67年至76年間曾擁有在國內甲組籃壇轟動一時的「六福村男籃隊」，事隔30年，六福村重新投入籃球領域，鎖定青春洋溢的高中籃球邀請賽松山盃，支持高中籃球新秀，除了贊助賽事，也額外準備Elite Bakery禮烘焙鳳梨酥贈送給日本高校作為伴手禮。

第2屆台北市松山盃國際城市高中男子籃球邀請賽在7月2日至6日於台科大體育館登場，今年共有8支國內外隊伍角逐最強籃球高校頭銜，日本宮城縣明成高校和上屆冠軍福岡第一高校都前來踢館，要與國內HBL名校一較高下，旅美好手高國豪、林庭謙、孫思堯等人組成的U20代表隊力爭冠軍。

六福村為向球迷致謝，並號召更多人一起關心台灣籃球賽事，即日起至9月16日止，只要前往現場看球賽的朋友，就可憑現場發放的DM，享受六福水陸雙樂園門票620元優惠票價；無法前往現場觀賽支持的朋友，在賽事期間若透過松山盃臉書或FOX體育台收看直播、截圖收視畫面，同樣可享有水陸雙樂園650元票價。

除支持籃球，六福村也多管齊下為各路青年夢想家打造展現自我的平台、支持青年追夢，六福水樂園的「Rock your future青春舞台」將在暑假期間隆重揭幕，園方盼能吸引全台熱音、熱舞、啦啦隊、民族表演等表演性質學生社團，來此青春舞台展現自我。

(中時 )