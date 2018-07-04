2018選戰出擊！吳敦義宣示國民黨PK小組下周啟動

2018年07月04日 18:28 中時 楊佳穎

立法院臨時會本週五告一段落，國民黨主席吳敦義4日在中常會中裁示，因應年底縣市長選戰，由現任藍委及獲聘政策會副執行長的多位前任立委等組成的中央PK小組將正式啟動；另外，國民黨「護健康、顧未來」的三項公投案也已通過第一階段連署，目標8月底前完成第二階段45萬份連署書，於年底選舉合併推動。

國民黨發言人洪孟楷轉述，國民黨目前共有副主席郝龍斌領銜推動的反核公投、國民黨團總召林德福主推的反深澳燃煤電廠公投、藍委盧秀燕主推的反空汙公投等3案通過第一階段連署，將緊接著進行第二階段連署作業，並請各地方黨部及相關人員共同努力推動。

洪孟楷表示，依照公投法規定，雖然第二階段連署只需要28萬份，但國民黨以募集45萬份連署書為目標，相信這三項公投提案都跟民生議題相關，沒有藍綠、黨派及任何預設立場，只與人民站在一起，定會受到大家的共同支持，預計8月底前可達成連署目標。

另外，洪孟楷還提到，吳敦義在會中指出，面對立法院臨時會將結束，也因應年底縣市長選戰重要戰役，黨中央PK小組將會在下週再次開會，成員包含34位現任立委，以及由前立委出任的政策會副執行長與黨籍人士都會參與，將討論相關重大民生議題議案，督促透過點、線、面進行，六都及各議會PK小組也要陸續展開。

吳敦義強調，2007年國民黨在野，PK小組發揮極大戰力，揭發弊案不遺餘力，讓2008年立委、總統選舉都獲得勝利；而2018年也要重新展開這項工作，除了為民生、人民，也為國民黨本次及往後選舉贏得勝利。

(中時 )