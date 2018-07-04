文創結合工業風！一中商圈新建案「學學一中」熱銷

2018年07月04日 18:35 中時 盧金足

佳福建設新建案「學學一中」，受惠黃金地段、產品規畫，及鐵路高架化後，精武路地下道填平交通方便，買氣暢旺。（盧金足攝）

令人眼睛一亮的新穎吧台，讓購屋者更加認識 「學學一中」的創意精神。（盧金足攝）

台糖生態園區正展開招商，帶動地方繁榮，附近建案行情也受惠。（盧金足翻攝）

佳福建設建置的工法館，讓購屋民眾深入了解建築嚴謹的品質。（盧金足攝）

這是建案接待中心？您沒看錯！「學學一中」翻轉傳統接待中心印象，傳達文青與時尚風。（盧金足攝）

台中捷運綠線年底即將試運轉，「學學一中」坐擁捷運宅及明星學區優勢。（盧金足攝）

台中市一中商圈不只人潮帶來錢潮，鄰近捷運及明星學區，品牌建商佳福建設新建案「學學一中」，受惠黃金地段、產品規畫，及鐵路高架化後，精武路地下道填平交通方便，買氣強滾，不只吸引首購族，也獲很多區域客換屋族的青睞，尤其對鐵路高架化之後，市府推動大車站計畫，進一步為周遭房市鍍金。

台中鐵路高架化後，為打破過去鐵道切割的情況，市府積極推動都市縫合計畫，盡量填平原有的地下道台中市鐵路高架化完成第一階段通車後，去年3月開始啟動鐵路周邊14處地下道填平、17處平交道縫合及新闢平面道路工程，其中精武路地下道填平，帶旺附近房地產行情。

佳福建設「學學一中」專案經理蔡東伸表示，總銷9億的「學學一中」建案，基地面積600多坪，位在台中市東區進化路與精武路黃金地段，規畫101戶，坪數從26到44坪，格局規畫2到4房，停車位有101個，總價598萬元起，吸引很多首購族與區域客。

「這裡是藝廊？還是咖啡廳？」很多行經台中市三民路與公園路附近，看到三民路上的這間「學學一中」接待中心，驚呼充滿創意與年輕活力，這座洋溢文創及工業風的空間，出自方程空間設計的設計師林大根之手。

林大根表示，一中商圈是台中市著名學區，也有人潮帶來錢潮的中友百貨與一中商圈，以年輕人為主的生活圈，特別設計讓人沒有壓力的氣圍，加上3D彩繪與貓頭鷹的識別標誌，很多人好奇以為是藝廊，而且新穎不拘束的吧台，還有民眾以為是咖啡店，稱讚為建案的接待中心增加更多元吸引力。

「地段與產品規畫優質，在房地產市場還是熱賣！」蔡東伸指出，有意購屋者從觀望到開始看屋，房地產景氣復甦，規畫101戶，預約的客戶已達上百組，其中兩房產品搶手，很多來客屬意2房產品，加上接待大廳、中庭花園、空中花園、交誼廳、閱覽室、健身房及兒童遊戲區等公共設施，還坐擁捷運宅及明星學區等優勢，潛銷期間詢問度就很高。

台中鐵路高架化工程南起大慶火車站、北至豐原火車站，長21.7公里，市府利用這都市中難得的連續帶狀開放空間，規畫打造一個適合人行及騎乘自行車的綠空廊道，讓市民上下班通勤使用，並可透過鐵路轉乘及連結捷運綠線，形成一個複合式的大眾運輸系統，不但能減少空汙，增加iBike使用，健康、環保又便利。

台中捷運綠線年底將進行試運轉，交通建設到那裡，繁榮就到那裡，周邊的人口、房市也呈現向上循環，尤其是「台中車站特區」利多持續發酵，商圈的發展吸睛又吸金，還吸引國內外企業投資展業，包括秀泰雙廣場、李方艾美酒店等搶攻商機。

蔡東伸表示，「學學一中」建案附近擁有大台中知名的歷史藝文觀光資源，放送局、市役所、孔廟，以及豐沛的休閒綠地資源，如台糖生態園區、綠空廊道等，為建案的未來性和發展性加分，佳福建設「學學一中」開賣以來，來客率飆高，2房產品都有好幾組客人在排隊。

佳福建設強調，選地哲學首要有前瞻性，在東區30米精武路與進化路雙大道正角地，規畫大2至4房的一中商圈捷運宅，精品級建材、貼心工法，為年輕人創造高CP值住宅，在兩條精華路段交匯點，特別規畫300坪中庭退縮30米活氧計畫，9棵護城樹調節氣候避免空汙，為住戶帶來更好的生活品質。

(中時 )