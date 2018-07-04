勁戰5代售價公布惹！網友看到價格嚇昏：這我4個月薪水啊

2018年07月04日 18:41 中時電子報 林毅

網友紛紛貼出勁戰KUSO圖，諷刺勁戰就是為所欲為 (圖／翻攝自小老婆汽機車資訊網)

網友紛紛貼出勁戰KUSO圖，諷刺勁戰就是為所欲為 (圖／翻攝自小老婆汽機車資訊網)

網友紛紛貼出勁戰KUSO圖，諷刺勁戰就是為所欲為 (圖／翻攝自小老婆汽機車資訊網)

YAMAHA旗下廣受歡迎的Cygnus-X勁戰125系列在今天(4日)公布售價，雙碟版的售價8萬2800元；ABS版的售價甚至高達9萬5000元，網友看到後也完全傻眼，其中甚至有人直說：「已經是我4個月的薪水了」。

勁戰系列自2002年上市後，迅速席捲機車族，成為最受年輕人歡迎的車種，直到近幾年來才被BWS取代，但勁戰依舊保有龐大客群，但也因此時常與BWS被網友酸是屁孩車。

今天售價一公布後，「小老婆汽機車資訊網」也在臉書同步公布，隨即引來數千名網友嘲諷：「爆改勁戰就是潮」、「白牌二輪賣到快10萬是哪招」、「有這個錢直上黃牌不就好了...」、「這已經是我四個月的薪水了」、「到時候路上就可以看誰是盤子了」、「突然覺得force有夠佛」、「這些國產企業真的是被政府保護得太好了」、「花快10萬，然後騎個幾年就要因為空汙法GG了」，還有不少網友貼出KUSO圖，笑說只要有勁戰就能為所欲為。

(中時電子報)