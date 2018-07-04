長者出沒注意！Ｑ版爺奶圖提醒小心駕駛

2018年07月04日 18:38 中時 邱立雅

新埔分局統計近3年死亡交通事故中，65歲以上長者占約4成，奪走16條人命，過去宣導主軸放在長輩身上，但今年交通安全宣導則轉為向用路人，邀請人像漫畫家米豆繪製漫畫貼圖，寫明「長輩出沒注意」，希望用路人能安全駕駛。

新埔鎮、關西鎮65歲以上民眾占現有人口數約兩成，比例逐年上升，相較其他鄉鎮，已漸邁入超高齡社會。新埔分局統計轄區近3年死亡交通事故，65歲以上占約近4成，已奪走16條人命，高齡者交通安全為現今新埔、關西地區刻不容緩的議題。

新埔分局長陳啟明表示，過去長者交通安全宣導對象為長輩，但不少長輩較容易忘記穿戴反光背心等安全配備，導致宣導效果無法突破，於是此次護老措施轉而向年輕人宣導，且透過俏皮的漫畫人物，到鎮內店家發放，提醒民眾進入關西、新埔兩鎮，就知道要注意慢行。

此次新埔分局邀請人像漫畫家米豆老師協助繪製Q版長輩圖樣，並製成貼紙與靜電貼。米豆表示，當初是關西分駐所所長劉思偉意外結識，劉思偉開口邀約，他一口答應，並願意無償作畫。此次為了繪製Q版長輩頭像，來回溝通畫了10天才定稿，對於成品他也相當滿意。

新埔分局為強化用路人印象，還跟中華電信合作，發送交通簡訊即時訊息，只要民眾駕車進入新埔、關西兩鎮，手機便會收到簡訊提醒「高齡人口多，請禮讓慢行」，每日將隨機發送百則簡訊，宣導時間150天。

(中時 )