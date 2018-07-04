大陸衛星發射後 廢火箭砸落引發爆炸

2018年07月04日 18:43 中時電子報 江飛宇

新浪微博上發布的一段影片，大陸在6月27日所發射一枚長征2C火箭，它的第一截段在隨後掉落在貴州的城鎮，帶有剩餘燃料火箭在撞擊地面後引發爆炸，附近群眾一陣驚呼。所幸週遭已經淨空，沒有人員受傷，也沒有明顯的財產損失。

大陸環球時報英文版(Gbtimes)報導，這枚長征2C火箭是四川省西昌火箭基地發射，上頭搭載2枚技術測試衛星，發射過程是成功的，衛星順利進入預定軌道。然而，第一截火箭在回返地球時，落在貴州福泉市牛城鎮的山坡，上頭的劇毒性推進劑在與地面撞擊時點燃，之後航太部門人員與當地消防隊出面收拾善後。

Oh wow! This is apparently the first stage of the Long March 2C launched today from Xichang smashing into a part of Fuquan city, downrange in Guizhou province, China. That's very toxic hypergolic propellant exploding, but at least the area was likely evacuated ahead of launch. pic.twitter.com/4nUCkaSznK — Andrew Jones (@AJ_FI) 2018年6月27日

由於中國大陸的火箭發射基地大多位在內陸，包括在酒泉、太原和西昌3處內陸發射場，只有海南的文昌基地是在海邊，因此這類的事件其實相當常見，軍方在火箭發射後，會發布通知並撤離可能掉落區域的居民，因此就目前為止，就公開的資訊還沒有看到人員傷亡。不過這類的新聞並沒有在大陸媒體中發布，直到近年手機與網路發達以後，當地人會將這樣的事件發布在網路平台上，使火箭燃燒在社區附近的事情逐步受到關注。

隨著衛星事業的發達，中國大陸的太空任務也愈來愈多，今年約有40次發射任務，其中17 次來自西昌，意味著此類事件會更多，也可能成為安全威脅。

為解決此類情事，大陸航太部門將增加文昌基地的發射密度，今年下半年也嘗試在海上搭建發射台，但是文昌基地目前只有4次發射紀錄，顯然天上砸落火箭的問題還將持續一段時間。

大陸航太單位也在設想治本之道，包括學習Space X，開發可重複使用的火箭，或者應用降落傘與氣囊，減低火箭掉落的影響。計畫中的長征8型火箭，就是準備在第1截段安裝降落傘與氣囊的設計。至於可以自主降落的火箭至少要到2020年才會完成。

大陸的前3座發射場，是在冷戰期間建立的，考量的是避免遭遇敵襲，才會在那麼內陸的地方。

(中時電子報)