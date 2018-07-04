檢查瓦斯管線要收錢？冒牌的別信

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中時
邱立雅

竹東鎮傳出有人假冒中油人員，企圖進入民宅檢查瓦斯管線，因手法老梗遭民眾識破。台灣中油天然氣竹東服務中心人員表示，安檢人員會著制服戴中油證件，且並不會更換任何零件並收取費用，若民眾仍有疑慮，可撥打電話查證，避免遭到不肖人士詐騙。

日前竹東鎮出現有人假冒中油人員，表示要進入民宅檢查瓦斯管線，但遭到拒絕後，隨即改敲隔鄰家門，不少人無警覺心，便開門讓冒牌安檢人員進入家門，花了大筆銀子換零件。該詐騙手法老梗，不過「歷久彌新」，仍有不少人上當，有熱心民眾將過程貼上網提醒大家避免受騙。

台灣中油天然氣事業部竹東服務中心表示，目前在竹東地區都是中油員工進行安檢，會穿制服、配戴證件，且一定會先按電鈴向民眾解釋，所有檢查都是免費的，不會主動更換零件，更不會收取任何費用。

目前中油天然氣竹東服務中心安檢範圍為竹東、橫山、峨眉、北埔與芎林的天然氣用戶，每兩年會進行安檢工作，並無委外一事，安檢人員入內檢查後，也僅只會告知若有問題可找合格的導管承裝業者更換零件，不會協助修復也不會索取費用。

竹東鎮公所獲悉此事也相當重視，趕緊製作預防詐騙訊息於鎮公所通訊軟體官方帳號澄清，警方同時表示若遇到類似情事，可留下地點資訊派員前往查緝，預防民眾遭詐騙，或可撥打電話035962334，向台灣中油天然氣事業部竹東服務中心查詢。

(中時 )

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