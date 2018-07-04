動漫迷暴動了！中部首場獨家「動漫大展」登場

開展當天特別邀請到動漫迷心中的絕美女神-龜子與小泱蒞臨現場，唯妙唯肖100％　cos動漫女主角，不論造型或是髮妝都令人讚嘆。（馮惠宜攝）

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開展當天特別邀請到動漫迷心中的絕美女神-龜子與小泱蒞臨現場，唯妙唯肖100％　cos動漫女主角，不論造型或是髮妝都令人讚嘆。（馮惠宜攝）

為了吸引宅男們走出家門，中友百貨今年夏天首度獨家舉辦大型動漫祭活動，集結時下最夯七大人氣動漫神作，重現經典劇中場景，4日開幕即吸引眾多動漫迷入場朝聖。

中友百貨「2018翻轉動漫祭」4日至15日於C棟13F國際大廳盛大開展，這次中友與國內最強動漫品牌木棉花合作，是中部地區第一場大型動漫展，動漫迷們最喜歡的「刀劍神域」、「Re：從零開始的異世界生活」、「進擊的巨人」、「夏目友人帳」、「最遊記」、「鬼燈的冷徹」、「暗殺教室」等動漫場景將在中友百貨原汁原味呈現，還有1：1等身模型及文物還原，以及動漫迷勢必要收藏的週邊商品。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「看好宅經濟以及廣大的動漫市場，中友百貨今年暑假首度舉辦大型動漫展，展覽採免費入場，動漫迷們不用再遠赴日本也不用苦苦等候台北動漫展，只要到中友逛逛就可以每天盡情與這些動漫偶像近距離拍照，預計12天的展期可以吸引8萬人入場，這個夏天就在中友翻轉你的暑假！！」

開展當天特別邀請到動漫迷心中的絕美女神-龜子與小泱蒞臨現場，唯妙唯肖100％　cos動漫女主角，不論造型或是髮妝都令人讚嘆，二位Coser在網路世界擁有超過45萬的粉絲數，除了開幕記者會之外，主辦單位特別安排7日舉辦獨家「龜子見面會」，讓粉絲得以與偶像近距離互動、拍照及有獎問答。

(中時 )

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