整修美濃邱義生家族夥房 打造新舊共生空間能量

夥房前程現況照片。(林雅惠翻攝)

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為推動美濃永安聚落夥房保存工作，延續夥房歷史意義並賦予新生命，高雄市政府客家事務委員會著手規劃整修美濃區永安老街的邱義生家族夥房。

夥房，見證客庄發展及傳承家族精神的文化地景，是美濃文化的核心元素。日治時期曾擔任美濃第一任庄長的邱義生，其家族故事歷經清朝時期美濃的開拓，日治時期地方政治的演變，民國時期的產業發展與公益關懷，家族內保留關於美濃客家的珍貴史料、文物與歷史故事，具有美濃地方發展的歷史文化意義。高雄市政府客家事務委會和夥房所有權人「祭祀公業邱添貴嘗」合作，將空間釋出作為公共使用。去年高雄市政府客家事務委會爭取到中央客委會補助112萬元的規劃設計經費，經過多次和邱家代表開會研商，未來修復後將以「夥房博物館」的形式呈現，部分空間打造為社區共學教室及藝文展演場域，除傳述美濃地方發展歷史故事，並活絡傳統空間具現代功能，以新舊共生的方式重新激活空間能量。

高雄市客委會表示，邱家夥房預計107年8月完成規劃設計，後續將積極爭取中央補助修繕工程經費，藉由老空間活化再利用，延續夥房的價值，也希望能帶動其他家族夥房仿效，創造夥房新文化，並且結合鄰近的美濃文創中心歷史建築、舊橋以及菸草大王林春雨門樓、百年藍衫老店、傳統客家夥房及以及文創商店「美濃啖糕堂」、「濃夫生活」等景點，再現永安路老街風華。

(中時 )

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