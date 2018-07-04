新鄉國小合唱團用美妙歌聲　為植物人朋友獻上祝福　並捐發票助弱勢

▲新鄉國小合唱團學童用美妙歌聲為植物人朋友獻上祝福。（楊樹煌攝）

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▲信義鄉新鄉國小合唱團學童送上特別蒐集而來的發票，希望用自己小小的力量，為這些弱勢朋友加油打氣。（楊樹煌攝）

信義鄉新鄉國小合唱團，今4日下午由校長和指導老師帶隊，在全台進行巡迴公益演出後，最後一站前往創世草屯院，用他們美妙的歌聲，為植物人獻上祝福，讓孩子們跟院民都很開心，同時學生也送上特別蒐集而來的發票，希望用自己小小的力量，為這些弱勢朋友加油打氣。

這群穿著原住民傳統服飾的新鄉國小24位合唱團小朋友，今天下午和新鄉國小校長伍曉玲一起到創世草屯院，學童們每人臉上都洋溢著純真的笑容，並以清澈嘹亮的歌聲，為院內植物人朋友獻上祝福，伍校長說，看著孩子們獻唱時，院民有些許的反應，他和帶隊老師都很感動。

伍校長並指出，很開心有機會可以將孩子們的歌聲帶到創世基金會草屯院來，相信對於院民和新鄉國小的孩子們都有很大的助益。同時伍校也表示，她也知道發票對於植物人的重要性，所以回學校後會多加鼓勵家長跟老師們，希望多捐贈發票給創世基金會。

創世基金會表示，發票一直是奠定植物人服務的重要基石，因南投地區資源稀少，發票也少，加上電子發票和千萬大獎的推行，發票量更比歷年嚴重下滑近四成，他們都憂心植物人服務受到影響。

創世也感謝新鄉國小合唱團的小朋友，特地向親友蒐集發票捐贈，也呼籲民眾不要忽視每一張小小的發票，積少成多、聚沙成塔，皆能成為幫助植物人的一份力量。歡迎各界響應順手捐發票，可將發票寄至南投縣草屯鎮登輝路335號，亦歡迎公司行號、學校設置發票箱，愛心專線：(049)255-1119。

(中時 )

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