辦籃訓營回饋基層 林志傑打賭輸挨罰

林志傑在籃球訓練營開心和小學員互動。（展逸國際行銷提供）

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中時電子報
／綜合報導

「野獸」林志傑、田壘、曾文鼎、陳世念、楊敬敏五位國內男籃頂尖好手，聯手舉辦「2018 Be Hero 未來英雄籃球訓練營」，活動今年首度前進台中，過程中五位球星都像是進行一場療癒之旅，相當享受。

「Be Heroes 未來英雄籃球訓練營」分歡樂英雄與超級英雄兩組，歡樂英雄組是8到14歲的小學員，五位球星有三個奶爸，對付小孩很有一套，楊敬敏說：「小朋友或許動作不紮實又愛玩，就利用不同的比賽和遊戲維持他們的興趣。」負責指導防守的陳世念分享：「按表操課小朋友都會興趣缺缺，透過小組對抗，無形中讓他們要求自己做得更好，也能藉比賽培養團隊默契跟運動家精神。」

林志傑（右一）、楊敬敏（二排左四）等籃球明星，攜手舉辦籃球訓練營。（展逸國際行銷提供）

深受球迷歡迎的林志傑，為了激發小朋友的樂趣，跟學員打賭在指定的定點投籃投進超過五顆就算贏，輸的一方必須接受1/4球場折返跑處罰，一開始學員們達不到標準、連續跑好幾趟折返跑，「野獸」看學員們年紀較小，改讓大家自行選定投籃定點，並把標準下修到投進三顆就算成功，小學員們竟一下子就超過獲勝目標，讓林志傑一邊折返跑，一邊大喊：「你們剛剛是不是裝的？」像個孩子般笑得相當開心。

今年4月受傷開刀的田壘還在休息中，但仍為了這次活動擔任指導教練，滿身大汗地教學，敬業精神可佩；活動結束後，楊敬敏感性說：「每年回饋基層籃球是我們覺得最重要的事，指導這群不論是對籃球很懵懂、只覺得好玩，還是想精進球技的學員，都能從他們眼中看到對籃球的熱愛，某方面來說，反而是我們獲得充電的感覺。」

(中時電子報)

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