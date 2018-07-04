金門「小三通」持續成長　上半年旅客增4.47％

金門「小三通」進出旅客持續成長，圖為水頭碼頭陸客大排長龍。（李金生攝）

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金門「小三通」上半年落地簽入境計2萬5472人次，較去年同期成長40.95％。（李金生攝）

金門「小三通」今年上半年出入旅客累計88萬1364人次，較去年1至6月同期增加3萬7732人次，成長4.47％，顯示兩岸交流在金門呈現持續成長趨勢。

移民署金門行政中心統計，今年1~6月金門「小三通」入出境累計88萬1364人次，較去年同期的84萬3632人次，增加3萬7732人次，成長4.47％。

其中，陸客入境計17萬5124人次，較去年同期的15萬7183人次，增加1萬7941人次，成長11.41％。另落地簽入境計2萬5472人次，較去年同期的1萬8072人次，更增加7400人次，成長40.95％。

移民署分析，1~6月金門「小三通」入出境旅客中，台灣旅客約占58％、大陸旅客約占40％，外籍旅客約占2％，陸客比率呈現正成長。

再以港口而言，從廈門五通碼頭進出約占91％，泉州石井碼頭進出約占9％，顯示兩門對望的金門、廈門為主要往來管道。

縣府觀光處指出，陸客自由行比率逐年成長，且以年輕族群居多，購物加旅遊已漸成為陸客遊金門的主要動機，隨著近年免稅商店、休閒運動品牌商店、美妝藥品店、購物賣場等陸續進駐金門，吸引陸客說來就來，讓金門各行各業迎來商機。

(中時 )

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