NBA》與CP3、塔克化學作用好 哈登：對球隊未來有信心

2018年07月04日 19:07 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

NBA 火箭隊球星哈登（James Harden）應運動品牌邀請，來台進行兩天旋風訪問，今天透過記者會和球迷問好，還秀了一下中文，並指導北市大男籃球員進行訓練動作，展現親和力。

因為交通問題，哈登耽誤了些時間才抵達會場，開場品牌總經理送上一幅他的畫像當見面禮，他也先用中文「你好」跟大家問好，然後說：「很榮幸也很開心來台灣，也很感謝大家熱情又溫暖的支持，這對我來說是很大的力量。」

哈登在2017-18球季幫助火箭隊在例行賽打下65勝17負隊史最佳戰績，季後賽則一路拚到西區冠軍賽、3比4飲恨勇士，自己又獲得生涯第一座年度MVP，回味這個這個賽季，哈登說：「是很棒的一年，我們在西區距離總冠軍就差一勝，是令我難忘的一季，所以我對於球隊未來衝擊總冠軍很有信心。」

哈登也提到，這是他和保羅（Chris Paul）、塔克（P.J. Tucker）第一年同隊合作，感覺化學作用還不錯，不過由於配合的時間還算短暫，相信經過更長時間搭配之後會更好，「新球季我們會從訓練營開始找感覺，會為爭取總冠軍做好所有準備。」

哈登今天在球場公開受訪、分享訓練方式之後，接下來就是私人行程，明天中午參加綜藝節目錄影，晚上再前往輔仁大學中美堂舉辦粉絲見面會。

(中時電子報)