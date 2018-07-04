捷運廁所猥褻智障男 男子否認被加重判刑

北捷象山站（圖取自Googl Map ）

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中時

丘姓男子在捷運站把1名有輕度智障的男子帶到廁所後，脫去對方衣物猥褻，警方據報在被害人的肚子上採到丘的唾液DNA，案經台北地方法院審理，丘辯稱，是被害人主動隨他進廁所意圖卸責，但法官根據相關事證不採信丘的說法，依乘機猥褻罪判丘有期徒刑1年。本案可上訴。

判決指出，丘男2014年曾因猥褻男童被判刑10月確定；2015年4月出獄，又再犯本案，丘為圖私慾，利用被害人有心智障礙不知抗拒，乘機猥褻，犯後否認犯行，也未和被害人和解，依累犯規定加重刑度判刑

判決書指出，去年1月3日下午2時許，丘在台北捷運象山站男公廁內看到被害人，先藉機攀談，把對方帶進大號廁所間，進去後，丘脫去對方衣褲撫摸，還親吻他的腹部，被害人因不懂得反抗，遭丘男猥褻得逞。惟事後告訴輔導師，被帶去警局報案，才查獲丘的犯行。

丘審理時否認犯罪，辯稱是被害人主動邀他到廁間，還說對方問他是不是同性戀。然後自動脫去衣、褲。對於被害人肚子上的口水，丘聲稱是在推他時不小心沾到，否認有猥褻犯行。

北院法官審理認為，被害人在被性侵後，就向輔導老師反應，如果不是被性侵害，不會有如此積極作為，且被害人的指述雖有部分瑕疵，但大部分具體、一致，沒有誣設陷害丘的動機與必要，綜合相關事證，認定丘涉犯乘機猥褻罪，依法判刑1年。

(中時 )

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