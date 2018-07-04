小燈泡死不暝目 朱學恒酸蔡英文：洞越補越多

蔡英文曾說「這個社會破了很多洞，我會用盡全力，來把他們都補起來」。 (資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

內湖「小燈泡」命案兇嫌王景玉再度逃過死刑判決，二審出爐依舊維原判無期徒刑，此判決讓人難以接受。宅神朱學恒在臉書PO出當年蔡英文寫給已往生的「小燈泡」信函，譏諷「補了兩年，結果洞不但越來越多.....你要不要面對自己兩年前寫下的文字呢？」

蔡英文在2016年3月29日寫下「小燈泡 阿姨不會讓你白白犧牲。這個社會破了很多洞，我會用盡全力，來把他們都補起來。 蔡英文」結果，2年多過去了，社會又發生多起殺人致死命案；小燈泡命案二審判決出爐，高等法院認為，王景玉犯案時罹患思覺失調症，使辨識能力顯著降低，因此維持一審判決僅判無期徒刑，讓他再度躲過死刑。

由於，蔡政府已兩年未曾執行死刑，死刑定讞案件已有43名死囚犯，令人驚訝的，有死囚入監30年，至今仍未執行槍決形同癈死。朱學恒對此譏諷蔡英文「補了兩年，結果洞不但越來越多。整個社會還要幫你養兇手幾十年，補洞可以補到社會越來越多亡魂哀哭屍塊。還可以自我感覺那麼良好，你要不要面對自己兩年前寫下的文字呢？」

網民留言更細數蔡英文說過的話：「勞工是她心中最軟的一塊」，結果是「一例一休，七天假沒了，工時增加」；「不會讓小燈泡白白犧牲」，結果是「廢死，讓更多無辜的民眾犧牲」；「台灣不缺電」，結果是「是剩的電不夠多，三不五時跳一下電。可能正在手術的患者會不幸掛掉，工廠做到一半的商品壞了，損失個幾百幾千萬而已」。怒斥蔡英文「身為詐騙集團首腦，話聽聽就好。」

(中時電子報)

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