謝承均逼婚韓瑜！《金家》渣男演很大被封「內湖內馬爾」

謝承均逼婚韓瑜。（三立）

友善列印
中時
謝承均逼婚韓瑜。（三立）
韓瑜被逼婚，黃少祺趕回時已經來不及。（三立）
謝承均寫感謝文表達對密友輪椅的不捨。（取材臉書）

民視推出全新八點檔《大時代》3日晚間上檔，對打的三立《金家好媳婦》也嚴陣以待，結果兩劇都飆出佳績，《金家好媳婦》近期祭出謝承均飾演的恐怖情人高冠達不擇手段逼婚韓瑜(飾陳芷琳)，情節引發觀眾大怒，3日無線收視衝高到4.18，有線收視5.26，創開播以來最高收視，吸引近200萬人觀看。

三立八點台劇《金家好媳婦》近來劇情高潮不斷，先是「金欣蓉」硬起來，掀老公與小三的醜事，接著黃少祺飾演的金彥鈞遭好友背叛又被誤認為是殺人兇手，被囚禁還上演逃亡記，再到近日謝承均坐著輪椅仍繼續使壞，讓觀眾氣得牙癢癢，紛紛大罵「渣達根本就是恐怖情人代表」、「冠達演很大」，還有網友跟上最近世足賽時事逗趣形容，高冠達就是「內湖內馬爾」，利用腳殘廢不停假摔騙取大家的同情，為了就是把韓瑜綁在身邊，根本就是恐怖情人。

在現實生活中，謝承均表示有耳聞過周遭朋友被恐怖情人死纏爛打的行為，對方瘋狂打電話、跟蹤等，但自己倒是沒有遇過類似很誇張的事件。

對於這次坐輪椅上演出恐怖情人戲碼，謝承均表示這是他拍戲以來第一次坐輪椅坐這麼久，雖會被限制行動，但另一方面看而可以集中火力發揮演技，利用這個武器來對付大家。昨晚他「站」起來後還笑說：「高冠達終於可以光明正大站起來繼續使壞了。」

但要和朝夕相處的密友「高冠達輪椅」say goodbye，他心中多少還是十分不捨，畢竟坐了那麼久。他還特別為了這位「密友」在臉書上發一篇感謝文，感謝它陪伴這麼多的日子。

(中時 )

男歌手寫歌卡關 吞一支黑輪「天… 于美人感慨燈泡熄滅 「終身監禁…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。