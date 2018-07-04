2018國際工藝節 群雄藝起 逐鹿南投展絕學

2018年07月04日 20:04 中時 廖志晃

人間國寶李榮烈，身兼竹、漆工藝大師。（廖志晃攝）

南投縣政府祕書長洪瑞智（左），與竹山璞園藝術坊創辦人戴正祐，推薦竹藝精品。（廖志晃攝）

南投國際工藝節期間，民眾可以親自動手體驗製作工藝品。（廖志晃攝）

傳統的竹藝也能製作最符合現代環保、運動需求的腳踏車！（廖志晃攝）

湯文君的植物染技藝精湛，深獲各界好評。（廖志晃攝）

南投縣工藝人才輩出，技藝傳承推陳出新，以傳統的竹藝製作最符合現代環保、運動需求的腳踏車！文化局舉辦「群雄藝起．逐鹿南投」國際工藝節系列活動，從7月7日到9月初，讓民眾盡覽國內、外工藝之美。

南投縣文化局為型塑台灣工藝之都特色，邀集國內、外工藝師，結合文創、時尚，舉辦國際工藝節，從7月19日到22日在主場南投縣會展中心，除了大師現場展絕學，還有兼具廣度與深度的工藝品展覽，以及DIY體驗。

國際工藝節「工藝都心─南投工藝特展」，將於7日7日至8月1日，率先在文化局展覽室登場；南投國際沙雕藝術園區在假日期間，也推出工藝市集與街頭藝人表演。文化局並規畫4條「小鎮工藝之旅」行程，邀請民眾從8月下旬到9月初，實際走訪竹、木、陶、漆、染、織、紙等特色工藝家及作品，詳情請上文化局網站查詢。

縣府祕書長洪瑞智表示，南投孕育出多位人間國寶，包括李榮烈、黃塗山、王清霜等人，希望在工藝大師帶動下，讓南投工藝更蓬勃發展；此次工藝節邀請菲律賓、越南、印尼、日本、瓜地馬拉等國家參展、交流，精彩可期。

文化局長林榮森表示，南投國際工藝節現場活動豐富，包括工藝匯演、工藝體驗、社區工藝特色；傳承技藝的工藝師黃麗淑、林清河、湯文君、陳培澤、林建成等人，也將發表竹、漆、陶、植物染、多媒材等工作坊技藝傳承成果。

竹子也能製作腳踏車，而且更符合現代環保減碳的趨勢！青竹園區創辦人陳靖賦表示，竹材經過處理後，以工藝技術組合成腳踏車；結合竹藝、運動與健康，讓人大開眼界。

(中時 )