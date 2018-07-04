LUCAS去旅行 暑假來新瓦屋展出

新竹縣政府文化局與屏東縣政府觀光傳播處，合作推出「LUCAS去旅行」大型藝術公仔巡迴展，有如彩繪機器人大軍現身新瓦屋。（莊旻靜攝）

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機器人大軍佔領新瓦屋？新竹縣政府文化局與屏東縣政府觀光傳播處合作，舉辦「LUCAS去旅行」大型藝術公仔巡迴展，即日起至7月31日止，展出由30位來自各國及台灣等地藝術家，打造的30隻2米高的彩繪機器人。活動期間，民眾與任一LUCAS機器人合照，並在IG上發文標記指定關鍵字與地點，有機或獲贈限量的「屏安好物」或文化局限定好禮。

30隻造型前衛、色彩繽紛的LUCAS機器人散布新瓦屋客家文化保存區的各個空間，由來自英國、日本、菲律賓、台灣等地的藝術家，展現各自創意。

文化局長張宜真表示，迎接LUCAS機器人來「作客」1個月，每隻機器人都蘊含藝術家的獨特設計，其中有與客家主題相呼應的機器人，由插畫家小宅武巴以油紙傘文化為骨架，結合客家花布與屏東縣花九重葛圖騰，凸顯客家意象；另外還有為台鐵普悠瑪號揮毫文創商品標誌的書畫家辜琪鈞，以作品「寫詩吧」凸顯個人特色。

LUCAS寓意光明與愉悅，以飽滿、快樂的機器人作為藝術載體，由雕塑家賴冠仲策畫，邀請國內外不同領域藝術家、創作者、設計師，運用多元素材創作，推廣行銷屏東觀光特色。

新竹縣長邱鏡淳表示，透過合辦巡迴展覽，也與屏東縣搭起友誼橋梁，加深雙方在文化、藝術、觀光的認識，奠定未來交流契機。活動期間現場提供1千份活動酷卡，新瓦屋客家文化保存區特色店家，也配合活動推出專案與活動，民眾可鎖定臉書「竹縣go藝思」、屏東縣政府官網或「Lucas去旅行」粉絲專頁，獲得最新情報。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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