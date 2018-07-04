家樂福首推酪農掛名鮮乳 許慶良鮮乳訴求單一乳源

2018年07月04日 19:35 中時 郭家崴

家樂福總經理王俊超（中）、家樂福企業社會責任總監蘇小真（左2）、鮮乳坊創辦人動物獸醫師龔建嘉（右2）與惡搞創意設計團隊，一起開瓶展開許慶良鮮乳發表會。（家樂福提供）

家樂福近來推動「食品轉型」，即從上游把關，確保產地到餐桌的食安，繼無籠雞蛋後，今（4日）與由民眾集資成立的社企品牌「鮮乳坊」聯手推出「許慶良鮮乳」，是家樂福首支酪農掛名的鮮乳，且是堅持單一乳源、獸醫把關的特Ａ級鮮乳，家樂福總經理王俊超表示原本許慶良鮮乳只在產地才有，現在家樂福也買得到，期望日後運到新開的金門店販售。

許慶良是雲林從業40年的資深酪農，把乳牛當家人，早、晚忙於擠奶，幾乎全年無休，曾獲五梅獎，其乳牛乳房健康，體細胞數低於20萬，生產的特A級生乳，更勝A級的30萬，風味香濃媲美北海道鮮乳。牧場350頭牛每天有4噸產量，約為4000瓶1公升鮮乳，每日供應家樂福26家門市2600至3000瓶。

家樂福總經理王俊超見到長期支持鮮乳坊小農鮮乳的粉絲齊聚辦白色鮮乳派對，原先邀請40位「奶粉」，到了超過百位，現場氣氛輕鬆、溫馨讓他感動，他認為各大企業都在追求創新，家樂福除了創新之外還講求別人沒有的溫度。近來以食品轉型支持在地農產品，包括與高雄旗山蕉農合作的「香蕉米乖乖」、跟台農鮮乳廠、蕉農共同研發的保久乳「香蕉戀汝」，以及許慶良鮮乳都是開端，期許未來能達到改善所有人生活且讓消費者滿意。

家樂福企業社會責任總監蘇小真認為生產者的辛苦常被遺忘，希望藉此讓消費者重新看待商品的價值，她說許慶良鮮乳每瓶特價109元較他牌7、80元高，但「消費者值得喝到好的鮮乳」。

今年3月在蘇小真在社會企業活動認識獸醫師龔建嘉，兩人理念一拍即合，促成這次合作，龔建嘉表示，咖啡有訴求單一產區的第三波革命，鮮乳的「白色革命」強調獸醫把關、單一乳源、無成份調整、公平交易，農場、酪農姓名標示在瓶身，「有生產履歷、資料透明增加安心感。」與常見集乳混合後再分裝無法溯源不同。

龔建嘉說台灣牧場有480多個，他到過300多個，2015年成立鮮乳坊，目前合作的4個鮮乳品牌包括也曾在家樂福販售的「豐樂鮮乳」；全家便利商店販售、聶永真設計包裝的「嘉明鮮乳」，與路易莎合作小農咖啡的「幸運兒鮮乳」，以及今天發表的「許慶良鮮乳」；他認為透過高於其他公司收購金回饋給酪農，讓酪農能參加品牌經營，就是「希望台灣的牧場能讓更多人看見 」。

(中時 )