侯友宜推政策影片 與年輕人熱舞自嘲像僵屍

2018年07月04日 19:23 中時 吳岳修

侯友宜在安居樂業宣傳影片中跟著年輕人一起下場熱舞，侯自嘲：「我跳起來怎麼像僵屍？」（吳岳修翻攝）

侯友宜首推政策宣傳影片，4日推出「安居樂業」系列影片，透過侯友宜擔任新北副市長任內推動的優質政績，論述當選後施政規劃，首波3支影片聚焦公共托育、幸福保衛站與開放公共空間等議題，從年輕人角度劃出市政藍圖，侯友宜在影片也跟年輕人大跳街舞，侯自嘲沒舞蹈神經，邊看影片邊笑著說：「我跳起來怎麼像僵屍？」

「安居樂業」是侯友宜主打政策，要讓年輕族群在新北市「安心」生活，降低養育兒女的負擔，未來除持續增加公共托育中心的量以外，也將設置智慧托育營運管理平台，讓家長工作時能過網路查詢托育狀狀，讓父母更安心，他宣誓「當選市長後，四年內一定做更多更好的公共托育。」

第二支「幸福保衛站」，侯友宜要為新北弱勢兒童打造安全幸褔平台，整合民間資源與高風險家庭服務安全網，找出更多高風險家庭弱勢學童，「幸福保衛站用最少的錢、幫助更多的孩子，也找到不少失蹤少年，成為社會關懷的新型態。」

開放公共空間影片讓侯友宜「吃足了苦頭」，自嘲沒有舞蹈細胞的他，影片中硬是跟著年輕人下場熱舞，雖然只有短短數秒鐘的舞蹈畫面，卻也讓侯友宜手忙腳亂，事後自己看著剪輯好的影片，他笑著說，「我跳起來怎麼像僵屍？」

影片中侯帶著飲料到板橋車站街舞區「舞林漆巷」探班，侯友宜說，當選後多元化運用新北市閒置空間，讓年輕人有舒服的地方舞動青春，盡情揮灑。

影片連結：

安居樂業—公共托育篇

https://youtu.be/m4ntmjnZQsg

安居樂業—幸福保衛站篇

https://youtu.be/Jh3AxFwirB0

安居樂業—開放空間篇

https://youtu.be/Gxl59vlY0Dw

(中時 )