劉以豪害羞告白「我氧你」！女粉：我缺養了

劉以豪拍攝最新面膜代言廣告。（我的美麗日記）

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劉以豪拍攝最新面膜代言廣告。（我的美麗日記）
劉以豪拍攝最新面膜代言廣告。（我的美麗日記）
劉以豪拍攝最新面膜代言廣告。（我的美麗日記）

伊林娛樂「國民男友」劉以豪暖男形象深植人心，是不少女粉心中的理想男友，他代言的「我的美麗日記」面膜近日也邀請他續約，在最新曝光的廣告中，劉以豪延續溫柔守護形象，化身甜蜜情人，深情告白「我氧你」，讓女主角數度臉紅怯場，女友視角的告白影片一釋出，就讓粉絲融化，紛紛直呼：「好想被你氧（養）！」、「看完覺得缺養了」。

劉以豪除了在電影、戲劇上的表現都非常亮眼，日前也受邀拍攝韓國知名節目《超人回來了》，帥氣高挑外型加上療癒笑容，更被韓國媒體取名為「漫撕男」（即從漫畫走出來的男主角）。雖然被視為暖男代表，不過劉以豪笑說，這次廣告主題是「我氧你」，拍攝過程中他講這句話時真的很害羞，「畢竟從來沒有講過『我養你』這句話啊」！

雖然他前陣子都在花蓮趕拍歐銻銻新戲《種菜女神》，還參與世界展望會活動前往烏干達探視孩童，行程滿檔且非常疲累，不過拍攝廣告當天他一到現場就開心到非常放鬆，原來廣告拍攝團隊是他多年前初入行、到朋友的廣告公司當實習模特兒就認識的一群老朋友！

劉以豪說，他入行最初只是在廣告公司當臨演，後來成為正式模特兒之後，又跟這團隊合作過五、六支相機、茶飲等知名品牌廣告，不過之後他重心轉往戲劇圈，成為演員後反而較少合作，「已經5年沒見到這群老朋友了，所以當天在現場一見面就超開心，邊拍廣告，邊利用休息空檔敘舊，聊了好多男人之間的話題」。

(中時 )

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