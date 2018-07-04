獲傳藝金曲戲曲類特別獎 許秀年：感謝觀眾

2018年07月04日 19:35 中時 趙靜瑜

傳藝金曲獎今(4)日公布入圍名單，其中戲曲類特別獎頒給了歌仔戲演員許秀年。許秀年表示，得到這個獎非常榮幸，「這輩子我只會歌仔戲，其他都不會，如果我沒有結婚，我這輩子肯定就是嫁給了歌仔戲。」

許秀年表示，對一個在舞台上工作一輩子的人來說，「得不得獎這件事其實沒有太多心思，我也不曾對選擇演出歌仔戲感到後悔過。」

許秀年戲齡長達62年，3歲多初次登台，以「囡仔生」嶄露頭角，「母親在劇團工作，以前都是喝母奶長大，我出生40天就開始在內台戲劇團生活，劇團姊姊們常常幫我打扮，然後推我上舞台唱幾首歌，我也不怯場。」天生就是祖師爺賞飯吃，許秀年先受到拱樂社歌劇團團長陳澄三之邀開始拍攝歌仔戲黑白電影《流浪三兄妹》，非常受到歡迎，後來到了楊麗花歌仔戲團，展開電視歌仔戲的演出歲月。

而後隨著新生代小生唐美雲創團，許秀年伴著「唐美雲歌仔戲團」成為今日大團，許秀年「永遠的美娘子」印象，已經在歌仔戲歷史上占有一席之地，許秀年表示，「得這個獎讓我有機會感謝，感謝支持我的觀眾，感謝陳澄三團長，楊麗花跟唐美雲，我這輩子就只會演歌仔戲，電視台的歌仔戲靠表情跟唱功，劇院版的歌仔戲更多了身段跟走位，在歌仔戲的不同階段發展，我很慶幸他們都願意給我機會。」

最近因為耳鳴非常嚴重，許秀年戰士推掉戲約在家休息，也四處探訪醫生，許秀年說，能不能再演戲她都很隨緣，「如果身體狀況不好，會影響工作演出，這我自己也不能接受。」

許秀年說，每一個角色對她來說都是新的挑戰，「比較有壓力的角色就是演到佛祖或是神明的歌仔戲，我會擔心沒有把慈悲心演出來。」她也常在網聚時跟戲迷分享，其實歌仔戲裡面有很多做人的道理，「奸臣壞人最後一定該死，好人一定會有好結局，這無形中給這個社會建議很多正確的價值觀」，「所以我說，看歌仔戲的人不會變壞。」

傳藝金曲獎另一位出版類特別獎得主是今年剛過世的指揮家陳秋盛。他在擔任臺北市立交響樂團團長、指揮任內，首演多部大型歌劇及管弦作品，成功將北市交推向國際。陳秋盛也對提攜後進不遺餘力，包括指揮家呂紹嘉、簡文彬、鄭立彬，以及鋼琴家劉孟捷、中提琴演奏家黃心芸等都由他慧眼挑選，退休後仍持續教學傳承，對台灣古典音樂有一定貢獻。

(中時 )