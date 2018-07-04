龍華科大生　履歷競賽獲亞軍

2018年07月04日 19:36 中時 葉臻

龍華科大遊戲系學生詹曉青（右2），榮獲勞動部勞動力發展署中彰投分署履歷競賽全國影音履歷組第2名，開心上台領獎。（校方提供）

勞動部勞動力發展署中彰投分署舉辦107年「履途」中文履歷＆影音履歷競賽，龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系三年級學生詹曉青，由職涯導師趙娟黛老師指導參賽，榮獲全國影音履歷組第2名，並獲頒獎金1萬元。

龍華科大表示，此次競賽共吸引76所正在就讀或畢業學校學子近500人參賽，參賽者必須依據個人實際經歷與成長經過，模擬實際求職面試及應徵職務時所需資訊製作完整履歷，透過讓學子製作履歷製作，履行對自己諾言，圖畫自己未來。

詹曉青上學期曾在學校舉辦的全國大專校院「職涯影像」競賽中獲得影片組特優，此次以3分鐘的履歷短片，闡述成為一名剪輯特效師的夢想，她以「想像力是你的超能力」為主題，說明剪輯特效師就像魔術師一樣，將不可能化為可能，可以實現其從小就愛幻想、天馬行空的一份職業，作品中展現的動畫、3D特效作品以及外語檢定能力獲得評審深刻共鳴，順利抱得全國影音履歷組第2名大獎。

龍華科大校長葛自祥表示，學校開設的「興趣與職涯探索」課程，更是廣受同學們的歡迎與好評，希望藉由關懷學生的生涯發展，輔導同學適才適所，提早確認未來發展方向。

(中時 )