台北河岸童樂會二階段報名開跑 熊讚水樂園超吸睛

台北河岸童樂會14日起將在大佳河濱公園一連舉辦9天，活動免費，二階段於6日上午9時開放報名。（吳堂靖攝）

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熊讚暴龍隊抗水滑梯搶先曝光，吸引全場大小朋友目光。（吳堂靖攝）
北市吉祥物熊讚深受小朋友喜愛。（吳堂靖攝）

台北河岸童樂會14日起將在大佳河濱公園一連舉辦9天，北市觀傳局首度以「熊讚水樂園」為主題，除了有熊讚暴龍的大型水滑梯外，另有毛毛蟲大競走、二手拍賣等趣味遊戲，第一階段名額迅速被秒殺，二階段於6日上午9時開放報名，每場限量150人，邀請民眾一起Fun暑假！

台北河岸童樂會邁入第三年，今年首次以市府吉祥物為主題，推出「熊讚水樂園」，觀傳局4日舉辦記者會，熊讚暴龍隊抗水滑梯搶先曝光，吸引全場大小朋友目光，直呼「好想玩！」最搶手的親水遊樂活動第一階段報名已被掃空，第二階段於6日開放網路報名，預計將再度締造秒殺佳績。

觀傳局長陳思宇表示，熊讚象徵台北充滿愛與勇氣的精神，因此將熊讚融入童樂會活動，讓小朋友面對懼怕的暴龍挑戰水滑梯，也讓河岸活動變得有意義，相關設施安全也會要求廠商確認。

觀傳局表示，親水遊樂活動提供14項設施，包括熊讚暴龍對抗水滑梯、大型彩虹水滑梯、水上步行球等，趣味遊戲則安排走跳大富翁、毛毛蟲大競走、競速噴水跳格子及打擊暴龍大作戰。

觀傳局指出，第二階段於6日早上9點起開放網路報名，9天27場、共有4050名額，另12日下午熊讚也將出席二手市集活動，推廣愛物惜物的理念，報名資訊可至台北旅遊網查詢www.travel.taipei。

(中時 )

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