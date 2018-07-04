揭穿恐怖情人行為 楊麗菁泣訴：「忍無可忍」！

2018年07月04日 19:39 中時 蕭雅玲

楊麗菁與台北市議員無黨籍參選人龔偉綸向周刊爆料2人戀情，遭楊麗菁打臉表示「早已跟龔偉綸分手」。龔男不甘被甩，分手後不斷打電話騷擾、跟蹤，甚至威脅「找人潑硫酸，看妳怎麼當女神」，還在半夜跑到住家樓下大叫她的名字，在不堪其擾下委任律師聲請保祿另外，也將向龔偉綸提出恐嚇、名譽毀損等告訴罪。今（4日）更召開記者會在鏡頭前對龔男怒喊：「我真的忍無可忍，我只要申請保護令，請停止騷擾、不要再消費我，也不要靠近我！」讓她忍不住泣不成聲。

楊麗菁表示與龔男是今年1月開始交往，交往期間龔男一直抱怨她，「抱怨我不讓他上媒體，不肯幫他，還叫我拿300萬出來放款，每個月兩分利息，我不肯，之後就不斷騷擾我。」深覺這種男人不能再跟他靠近，否則辛苦一輩子的演藝事業與名氣都會被龔男給毀。

她透露，「龔男每天傳色情影片給我，還傳給我朋友，連我朋友都要考慮告他性騷擾。」讓她忍不住懷疑龔男與她交往的目的？「他沒有來住我家，他就無家可歸，他住網咖、三溫暖，爆料公社還說他在外面有欠債，我怎知他來我家是不是要躲債？」她泣不成聲承認自己在感情上很失敗，但事業上很認真，「是因為龔男召開記者會，才逼得我得出來一次說清楚。」並呼籲媒體不要再被龔男消費。

她說，龔男在交往期間掌控慾強、易怒等恐怖行為，「我去學校上課，他也懷疑我跟學長在一起，搞到同學都不敢跟我在一起，我在簽書會跟人家拍照，回去也跟我大吵一架，偷看我的信、偷聽我的電話，讓我覺得一點隱私也沒有！」楊麗經表示，自己是因為心軟不願撕破臉，「是他逼得我不得不出來講，我忍到最後一刻才報警。」

7月2日楊麗菁跟律師在遠企討論案情，龔男無預警出現在他背後，讓她人身受到威脅，她無奈說：「所有恐嚇資料，我的律師都有，針對他昨天下午在記者會上所說的， 請拿出匯款紀錄，不要胡言亂語，你要選舉應去跑選戰，而不是每天黏著我來搏版面，可以嗎？」委任律師陳建佑也透露：「楊麗菁向警方聲請保護令尚在審核中，目前將針對龔先生昨下午召開記者會不實內容，會考慮追加刑事毀謗和恐嚇罪，案件已進入司法程序。」

(中時 )