慶開航周年　加拿大航空美加全線9折

加拿大航空為慶祝台北－溫哥華開航滿周年，推出免費送機服務。（加拿大航空提供）

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加拿大航空不只提升產品及服務，也加強和各大旅遊業者的合作，讓團體行程更加主題化與多元化。（加拿大航空提供）

加拿大航空多次榮獲航空界SKYTRAX評選為「北美最佳航空」，本月為慶祝台北－溫哥華開航滿周年，推出美加全線9折優惠票價、免費送機、機上台語等服務，民眾若參加「加拿大航空飛過的天空就有美景」線上闖關活動，則有機會拿到10張免費來機票及百萬大獎。

加拿大航空資深商務策略總監劉貴豪表示，加航的航空網絡，是少數遍及全球6大洲的航空公司，航點超過220個，今年夏天將一口氣開啟25條全新航線。加航目前只在包括桃園機場在內的42個機場，設有禮賓專員，以3名台灣禮賓專員服務商務艙貴賓，搭配全台灣唯一日間直飛加拿大的航班時刻表，展現加航對台灣市場的重視。

劉貴豪說，適逢6月慶祝開航周年，希望將服務更加優化與在地化，除全面升級的全新「尊享商務艙」，本月起將台北－溫哥華航線的語言服務，由原先的3名華語空服員，調整為2名華語、1名台語空服員的配置，並配合周年慶特別至9月底，推出為期3個月的免費送機服務，希望以最實際的增值服務回饋給台灣旅客。

加航台灣區總經理陳美至指出，根據觀光局統計，去年台灣前往加拿大的旅客約11.4萬人，較前年成長23％，今年1至5月也較去年同期成長35％；而加航去年開航至今，搭乘人次超過15萬人次，平均載客率達8成以上。

陳美至說，加拿大航空不只提升產品及服務，也加強和各大旅遊業者的合作，讓團體行程更加主題化與多元化。例如周年慶期間，只要在此次「加拿大航空飛過的天空就有美景」活動網站，可以線上闖關帶走免費的的精采加拿大旅遊行程，也可在好康專區獲得眾多優惠折扣，包括晴天旅遊「冬季加拿大－極光、城堡、黃刀鎮」、百威旅遊「落磯山水9天～雙中段、雙纜車、露易絲湖、惠斯樂、維多利亞」、旅天下「雙雄特選加拿大洛磯山脈單堡雙飛9日」、樂遊人「阿拉斯加公路自駕精華之旅9天7夜」、加航假期「加拿大輕旅行～露易絲湖城堡 OUTET 8天」等搭乘加拿大航空的精彩行程。

(中時 )

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