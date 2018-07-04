慘！名嘴全在笑他傻傻打侯 王威中節目臉臭到不行

名嘴康仁俊節目笑到崩潰，綠議員王威中臉臭到不行。(取自YouTube)

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中時電子報
康仁俊崩潰笑王威中。(影片自38:27開始)

民進黨議員王威中狂打文化大學大群館宿舍案，先不論背後是否為政治操作，但確定的是，現在因為台北市政府都發局認定大群館違規，國民黨新北市長參選人侯友宜表示會和文大解約，多達400多位文大學生恐將面臨2個月開學後，無宿舍可住的窘境，其背後的政治效應也似乎令王威中察覺不對勁，昨(3日)他上節目時，就被網友發現臉臭到不行。

王威中昨日上《年代向錢看》認同文大宿舍案對蘇貞昌、侯友宜陣營都是雙面刃，更坦言因為他打這個議題，遭到學生反彈，「學生對於這種政治或法規，其實他本來就沒有興趣去搞得那麼麼清楚，所以的確反彈的聲音比支持的還大。」

名嘴康仁俊在節目過程中更忍不住嘴角失笑，點出這整起事件有趣地方，「這次有特別就是資淺議員打得比資深議員重」，還爆料連與王威中同屬民進黨的議員王孝維聽完都在旁邊笑，令康仁俊又是一陣「嘻嘻嘻」笑翻。

只見王威中聽著現場眾人你一句、我一句，全都在笑他，臉色越來越不好看，接著「宅神」朱學恒又笑笑補一刀：「所以黨中央是不是覺得犧牲威中沒有關係，那只要把侯友宜拉下馬，或是把他拉傷，威中全身受創，但侯友宜民調跌個2%、5%就值了？」奉勸王威中要小心一點，小心黨犧牲他。但王威中就要朱學恒別幫他腦補，稱黨中央沒有這個指示。

而王威中在節目上臭臉的表現也吸引網友熱議，「威中不怕，威中好棒棒！住宿生絕不是他的選區」、「王威中你現在才害怕，會不會晚了點？看來年底要找新工作了喔！」、「王某人的這個表情，康仁俊太壞了XD」。

(中時電子報)

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