振興花蓮觀光產業 觀光業者合盟推出機加酒下殺五折優惠

2018年07月04日 20:02 中時 張祈

震後花蓮觀光產業受創，掀起一波全民救觀光的熱潮，觀光業者率先祭出1800元搭機暢遊花蓮兩天一夜的優惠，創出超過九成訂房的佳績。（張祈攝）

為再現花蓮觀光人潮，觀光業者結盟二度發起搭機暢遊花蓮優惠方案，15家飯店、民宿及觀光業者搶攻暑假出遊市場。（張祈攝）

花蓮206地震後引發一起全民救觀光熱潮，在地旅行業者在地震後率先發起一波「一人一宿愛花蓮」自救方案，1800元就能搭機暢遊花蓮兩天一夜，優惠價格帶來超過九成的訂購效應，業者為將熱潮延續至暑期旺季，7月起擴大辦理，推出「加一元多住一晚」優惠，共有15家飯店、民宿業者及觀光業者加入，房價下殺5折，盼能再為花蓮帶來大批人潮。

花蓮震後觀光重創，交通部觀光局推出三三五五及兩人成行優惠花蓮觀光方案，業者也自發性推出「一人一宿愛花蓮」優惠活動，有效彌補過年流失的觀光人潮，因相關補助方案都在6月底陸續退場，業者再團結，升級加碼推出，暑期限定加一元多一晚的優惠方案，搶攻暑期住房商機。

暑假剛揭幕，花蓮飯店訂房率約7成，民宿則僅有5成，較往年少了1至2成訂房率。花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，盼政府推出的洄瀾之星觀光專列及業者自救的優惠方案，能再衝出一波人潮。美侖飯店副總經理高水祿則說，機加酒方案，也提供接駁服務，縮短到花蓮路程，爭取三天兩夜的停留時間。

合盟的金軒閣行銷部公關經理林宏光說，震後1800搭機暢遊帶來超過3000人次來訪，名額接近爆滿，業者們看好暑期國旅商機，再祭出只要3501元起，就能享受住在五星級飯店或民宿三天兩夜行程，包含來回機票及早餐，吸引遊客前來遊玩並支持花蓮。

林宏光指出，超值續住優惠方案，均含松山、花蓮來回機票、兩晚住宿費及早餐，每天限額20人報名，詳細內容在旅行社官網皆有公告，未來有計劃擴大服務，推出台中、高雄及香港直飛花蓮的優惠行程，誓言要不計盈虧找回過去的觀光人潮。

花蓮共有翰品酒店、花蓮美侖飯店、福容飯店及白色城堡民宿、雲山海民宿、海洋仙境民宿、海洋四季民宿、七星燈塔民宿、七星彩虹民宿、詩莉亞民宿、歐克山莊、海泱民宿、悠活旅店、泊客輕旅及水丁香民宿等，加入「暑期限定一元加價多一晚」活動。

(中時 )